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ISW: Оккупационный губернатор Запорожской области проговорился о депортации "с бутылкой воды" и казни

Алена ИвашкивЧетверг, 22 февраля 2024, 05:30
ISW: Оккупационный губернатор Запорожской области проговорился о депортации с бутылкой воды и казни
фото из открытых источников

Оккупационный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий открыто признал, что российские власти принудительно депортируют украинских граждан, которые выступают против вторжения России в Украину или "оскорбляют" Россию и намекнул на то, что российские оккупационные войска казнят украинских граждан без суда и следствия. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: В интервью, опубликованном 20 февраля, Балицкий заявил, что российские оккупационные власти "выслали большое количество семей... которые не поддерживали "специальную военную операцию" или "оскорбляли" Россию, в частности российский флаг, гимн или [президента России Владимира Путина]. "

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Балицкий оправдывал эти действия, которые являются военными преступлениями, утверждая, что принудительная депортация украинских семей была для их же блага, поскольку оккупационным властям пришлось бы "разбираться" с ними еще более "жестким" способом в будущем, или же их убили бы другие пророссийские граждане. 

Он сказал, что оккупационные власти "дали [депортированным семьям] возможность выехать", но некоторых депортировали силой, "дав им бутылку воды" на границе. 

Он также заявил, что оккупационные власти были вынуждены принять некоторые "чрезвычайно жесткие решения, о которых [он] не будет говорить" - возможный намек на российские оккупационные войска, которые проводят казни без суда и следствия над украинскими гражданами. 

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Институт изучения войны неоднократно сообщал, что Россия принудительно депортирует украинских граждан, включая детей, и продолжает считать, что Россия пытается уничтожить украинский язык, культуру, историю, этническую принадлежность и идентичность, в том числе с помощью действий, которые нарушают Конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. 

Заявления Балицкого о депортации украинских граждан, критикующих российскую оккупацию, указывают на то, что российские депортационные кампании частично имеют целью русифицировать население оккупированной Украины с помощью принуждения и страха. 

Готовность Балицкого открыто обсуждать и даже защищать незаконное обращение российских оккупационных властей с украинскими гражданами в получившем огласку интервью свидетельствует о том, насколько российские власти поддерживают и поощряют такую политику.

Ключевые выводы ISW за 21 февраля:

  • Сообщается, что известный независимый российский военный блогер Андрей Морозов покончил жизнь самоубийством 21 февраля после того, как отказался от приказа российского военного командования удалить его сообщение о высоком количестве потерь россиян вокруг Авдеевки.
  • Украинский чиновник опроверг недавнее сообщение New York Times (NYT) о том, что российские войска могли взять в плен "сотни" украинских солдат во время отхода Украины из Авдеевки Донецкой области.
  • Начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские войска захватили Авдеевку в "достаточно короткий срок".
  • Украинский удар HIMARS по незащищенному российскому полигону вблизи оккупированной Волновахи Донецкой области, вероятно, нанес значительные потери, вызвав истерику у российского ультранационалистического сообщества военных блогеров.
  • Оккупационный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий открыто признал, что российские власти принудительно депортируют украинских граждан, которые выступают против вторжения России в Украину или "оскорбляют" Россию, и, возможно, намекнул на казни украинских граждан.
  • Иранские источники сообщили Reuters 21 февраля, что Иран предоставил России сотни баллистических ракет малой дальности (SRBM) в начале января.
  • Российские власти задержали в Екатеринбурге женщину с двойным американо-российским гражданством по подозрению в пожертвовании денег на ВСУ.
  • Российские войска подтвердили наступление в районе Авдеевки, Донецка, Роботино и Крынок.
  • Сообщается, что белорусские и казахские компании помогают России обойти международные санкции, направленные на то, чтобы лишить российскую оборонно-промышленную базу (ОПБ) западных комплектующих и машин.
  • Российские оккупационные администрации продолжают поддерживать патронажные связи с субъектами Российской Федерации.

Темы: оккупацияЗапорожская областьвойнаISW
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