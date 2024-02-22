ISW: Оккупационный губернатор Запорожской области проговорился о депортации "с бутылкой воды" и казни

Оккупационный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий открыто признал, что российские власти принудительно депортируют украинских граждан, которые выступают против вторжения России в Украину или "оскорбляют" Россию и намекнул на то, что российские оккупационные войска казнят украинских граждан без суда и следствия.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: В интервью, опубликованном 20 февраля, Балицкий заявил, что российские оккупационные власти "выслали большое количество семей... которые не поддерживали "специальную военную операцию" или "оскорбляли" Россию, в частности российский флаг, гимн или [президента России Владимира Путина]. "

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Балицкий оправдывал эти действия, которые являются военными преступлениями, утверждая, что принудительная депортация украинских семей была для их же блага, поскольку оккупационным властям пришлось бы "разбираться" с ними еще более "жестким" способом в будущем, или же их убили бы другие пророссийские граждане.

Он сказал, что оккупационные власти "дали [депортированным семьям] возможность выехать", но некоторых депортировали силой, "дав им бутылку воды" на границе.

Он также заявил, что оккупационные власти были вынуждены принять некоторые "чрезвычайно жесткие решения, о которых [он] не будет говорить" - возможный намек на российские оккупационные войска, которые проводят казни без суда и следствия над украинскими гражданами.

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Институт изучения войны неоднократно сообщал, что Россия принудительно депортирует украинских граждан, включая детей, и продолжает считать, что Россия пытается уничтожить украинский язык, культуру, историю, этническую принадлежность и идентичность, в том числе с помощью действий, которые нарушают Конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Заявления Балицкого о депортации украинских граждан, критикующих российскую оккупацию, указывают на то, что российские депортационные кампании частично имеют целью русифицировать население оккупированной Украины с помощью принуждения и страха.

Готовность Балицкого открыто обсуждать и даже защищать незаконное обращение российских оккупационных властей с украинскими гражданами в получившем огласку интервью свидетельствует о том, насколько российские власти поддерживают и поощряют такую политику.

Ключевые выводы ISW за 21 февраля: