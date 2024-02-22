ISW: Оккупационный губернатор Запорожской области проговорился о депортации "с бутылкой воды" и казни
Оккупационный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий открыто признал, что российские власти принудительно депортируют украинских граждан, которые выступают против вторжения России в Украину или "оскорбляют" Россию и намекнул на то, что российские оккупационные войска казнят украинских граждан без суда и следствия.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: В интервью, опубликованном 20 февраля, Балицкий заявил, что российские оккупационные власти "выслали большое количество семей... которые не поддерживали "специальную военную операцию" или "оскорбляли" Россию, в частности российский флаг, гимн или [президента России Владимира Путина]. "
Балицкий оправдывал эти действия, которые являются военными преступлениями, утверждая, что принудительная депортация украинских семей была для их же блага, поскольку оккупационным властям пришлось бы "разбираться" с ними еще более "жестким" способом в будущем, или же их убили бы другие пророссийские граждане.
Он сказал, что оккупационные власти "дали [депортированным семьям] возможность выехать", но некоторых депортировали силой, "дав им бутылку воды" на границе.
Он также заявил, что оккупационные власти были вынуждены принять некоторые "чрезвычайно жесткие решения, о которых [он] не будет говорить" - возможный намек на российские оккупационные войска, которые проводят казни без суда и следствия над украинскими гражданами.
Институт изучения войны неоднократно сообщал, что Россия принудительно депортирует украинских граждан, включая детей, и продолжает считать, что Россия пытается уничтожить украинский язык, культуру, историю, этническую принадлежность и идентичность, в том числе с помощью действий, которые нарушают Конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
Заявления Балицкого о депортации украинских граждан, критикующих российскую оккупацию, указывают на то, что российские депортационные кампании частично имеют целью русифицировать население оккупированной Украины с помощью принуждения и страха.
Готовность Балицкого открыто обсуждать и даже защищать незаконное обращение российских оккупационных властей с украинскими гражданами в получившем огласку интервью свидетельствует о том, насколько российские власти поддерживают и поощряют такую политику.
Ключевые выводы ISW за 21 февраля:
- Сообщается, что известный независимый российский военный блогер Андрей Морозов покончил жизнь самоубийством 21 февраля после того, как отказался от приказа российского военного командования удалить его сообщение о высоком количестве потерь россиян вокруг Авдеевки.
- Украинский чиновник опроверг недавнее сообщение New York Times (NYT) о том, что российские войска могли взять в плен "сотни" украинских солдат во время отхода Украины из Авдеевки Донецкой области.
- Начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские войска захватили Авдеевку в "достаточно короткий срок".
- Украинский удар HIMARS по незащищенному российскому полигону вблизи оккупированной Волновахи Донецкой области, вероятно, нанес значительные потери, вызвав истерику у российского ультранационалистического сообщества военных блогеров.
- Оккупационный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий открыто признал, что российские власти принудительно депортируют украинских граждан, которые выступают против вторжения России в Украину или "оскорбляют" Россию, и, возможно, намекнул на казни украинских граждан.
- Иранские источники сообщили Reuters 21 февраля, что Иран предоставил России сотни баллистических ракет малой дальности (SRBM) в начале января.
- Российские власти задержали в Екатеринбурге женщину с двойным американо-российским гражданством по подозрению в пожертвовании денег на ВСУ.
- Российские войска подтвердили наступление в районе Авдеевки, Донецка, Роботино и Крынок.
- Сообщается, что белорусские и казахские компании помогают России обойти международные санкции, направленные на то, чтобы лишить российскую оборонно-промышленную базу (ОПБ) западных комплектующих и машин.
- Российские оккупационные администрации продолжают поддерживать патронажные связи с субъектами Российской Федерации.