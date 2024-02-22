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У Дуди заявили, що він "за" урядову зустріч з українцями на кордоні

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 08:45
У Дуди заявили, що він за урядову зустріч з українцями на кордоні
Розсипане українське зерно на кордоні з Польщею. Фото польського агентства PAP.

Президент Польщі Анджей Дуда підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів з представниками Єврокомісії для розв’язання кризи на кордоні, заявив держсекретар канцелярії польського глави держави Анджей Дера.  

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TVN24

Пряма мова Дери: "Президент виступає за те, щоб цей діалог (переговори з фермерами та українською стороною – ред.) відбувся. Це єдиний спосіб вирішити цю величезну проблему. Проблема двостороння і дуже потужна…. Наші фермери борються за засоби до існування. Український народ бореться за засоби до існування. Ситуація є фатальною з обох сторін, з цієї точки зору, тому що рішучість з обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити".

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Деталі: Він додав, що іншого шляху, ніж "переговори, діалог і рішення, пов'язані з Європейським Союзом", немає.

"Я хотів би нагадати, що фермери по всій Європі сьогодні протестують проти того, що відбувається з сільським господарством в Європейському Союзі", – додав Дера.

Він передав, що Дуда "підтримує" зустріч між двома урядами, і додав, що "все, що зараз відбувається на кордоні – є наслідком війни".

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На запитання, чи міг би, на його думку, Анджей Дуда бути "патроном" зустрічі, Дера зазначив, що не йдеться про те, хто б мав над нею патронат.

"Зараз потрібна зустріч нашого польського уряду на чолі з Дональдом Туском з українським урядом і, найголовніше, з представниками ЄС", – сказав він.

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Теми: ПольщаДудазернокордон
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