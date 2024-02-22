У Дуди заявили, що він "за" урядову зустріч з українцями на кордоні
Президент Польщі Анджей Дуда підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів з представниками Єврокомісії для розв’язання кризи на кордоні, заявив держсекретар канцелярії польського глави держави Анджей Дера.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TVN24
Пряма мова Дери: "Президент виступає за те, щоб цей діалог (переговори з фермерами та українською стороною – ред.) відбувся. Це єдиний спосіб вирішити цю величезну проблему. Проблема двостороння і дуже потужна…. Наші фермери борються за засоби до існування. Український народ бореться за засоби до існування. Ситуація є фатальною з обох сторін, з цієї точки зору, тому що рішучість з обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити".
Деталі: Він додав, що іншого шляху, ніж "переговори, діалог і рішення, пов'язані з Європейським Союзом", немає.
"Я хотів би нагадати, що фермери по всій Європі сьогодні протестують проти того, що відбувається з сільським господарством в Європейському Союзі", – додав Дера.
Він передав, що Дуда "підтримує" зустріч між двома урядами, і додав, що "все, що зараз відбувається на кордоні – є наслідком війни".
На запитання, чи міг би, на його думку, Анджей Дуда бути "патроном" зустрічі, Дера зазначив, що не йдеться про те, хто б мав над нею патронат.
"Зараз потрібна зустріч нашого польського уряду на чолі з Дональдом Туском з українським урядом і, найголовніше, з представниками ЄС", – сказав він.
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Передісторія:
- 21 лютого президент Володимир Зеленський запропонував Польщі провести двосторонню зустріч на рівні урядів і, якщо потрібно, президентів у зв’язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні.
- З 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.
- Польський президент Анджей Дуда, коментуючи блокування польськими фермерами кордону з Україною, заявив, що влада Польщі не може обмежити їхнє право на законний протест.