У Дуды заявили, что он "за" правительственную встречу с украинцами на границе

Президент Польши Анджей Дуда поддерживает идею встречи украинского и польского правительств с представителями Еврокомиссии для разрешения кризиса на границе, заявил госсекретарь канцелярии польского главы государства Анджей Дера.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TVN24

Прямая речь Деры: "Президент выступает за то, чтобы этот диалог (переговоры с фермерами и украинской стороной − ред.) состоялся. Это единственный способ решить эту огромную проблему. Проблема двусторонняя и очень мощная.... Наши фермеры борются за средства к существованию. Украинский народ борется за средства к существованию. Ситуация является роковой с обеих сторон, с этой точки зрения, потому что решимость с обеих сторон огромная, и эту проблему просто необходимо решить".

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Детали: Он добавил, что другого пути, чем "переговоры, диалог и решения, связанные с Европейским Союзом", нет.

"Я хотел бы напомнить, что фермеры по всей Европе сегодня протестуют против того, что происходит с сельским хозяйством в Европейском Союзе", − добавил Дера.

Он передал, что Дуда "поддерживает" встречу между двумя правительствами, и добавил, что "все, что сейчас происходит на границе − является следствием войны".

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На вопрос, мог ли бы, по его мнению, Анджей Дуда быть "патроном" встречи, Дера отметил, что речь не идет о том, кто бы имел над ней патронат.

"Сейчас нужна встреча нашего польского правительства во главе с Дональдом Туском с украинским правительством и, самое главное, с представителями ЕС", − сказал он.

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