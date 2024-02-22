У Дуды заявили, что он "за" правительственную встречу с украинцами на границе
Президент Польши Анджей Дуда поддерживает идею встречи украинского и польского правительств с представителями Еврокомиссии для разрешения кризиса на границе, заявил госсекретарь канцелярии польского главы государства Анджей Дера.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TVN24
Прямая речь Деры: "Президент выступает за то, чтобы этот диалог (переговоры с фермерами и украинской стороной − ред.) состоялся. Это единственный способ решить эту огромную проблему. Проблема двусторонняя и очень мощная.... Наши фермеры борются за средства к существованию. Украинский народ борется за средства к существованию. Ситуация является роковой с обеих сторон, с этой точки зрения, потому что решимость с обеих сторон огромная, и эту проблему просто необходимо решить".
Детали: Он добавил, что другого пути, чем "переговоры, диалог и решения, связанные с Европейским Союзом", нет.
"Я хотел бы напомнить, что фермеры по всей Европе сегодня протестуют против того, что происходит с сельским хозяйством в Европейском Союзе", − добавил Дера.
Он передал, что Дуда "поддерживает" встречу между двумя правительствами, и добавил, что "все, что сейчас происходит на границе − является следствием войны".
На вопрос, мог ли бы, по его мнению, Анджей Дуда быть "патроном" встречи, Дера отметил, что речь не идет о том, кто бы имел над ней патронат.
"Сейчас нужна встреча нашего польского правительства во главе с Дональдом Туском с украинским правительством и, самое главное, с представителями ЕС", − сказал он.
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Предыстория:
- 21 февраля президент Владимир Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств и, если нужно, президентов в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на общей границе.
- С 20 февраля польские фермеры начали большой протест по всей территории Польши, в частности на границе с Украиной. За это время произошло несколько инцидентов с высыпанием украинского зерна и блокированием пассажирского движения на границе.
- Польский президент Анджей Дуда, комментируя блокирование польскими фермерами границы с Украиной, заявил, что власти Польши не могут ограничить их право на законный протест.