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Байден підтримує Рютте як кандидата в генсеки НАТО і це може вплинути на союзників – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 11:01
Байден підтримує Рютте як кандидата в генсеки НАТО і це може вплинути на союзників – ЗМІ
Марк Рютте, фото з Facebook-сторінки Latvian Institute of International Affairs

Президент США Джозеф Байден підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного генерального секретаря Північноатлантичного альянсу.

Джерело: Politico з посиланням на неназваного американського посадовця, передає "Європейська правда"

Деталі: Позиція Байдена, ймовірно, схилить більше союзників підтримати кандидатуру Рютте після місяців боротьби між ним і кількома іншими європейськими лідерами за цю посаду.

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Раніше в середу Politico повідомило, що дві третини країн НАТО підтримували кандидатуру Рютте на посаду генерального секретаря військового альянсу наприкінці цього року.

У жовтні закінчується термін повноважень нинішнього генсека НАТО Єнса Столтенберга, який стабільно керував військово-політичним блоком у бурхливі часи трансатлантичної політики з 2014 року.

Тиск зростає, щоб затвердити кандидатуру Рютте до липневого саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні з нагоди святкування 75-ї річниці заснування Альянсу.

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Рютте розглядають кандидатом у генсеки у той час, як альянс зміцнює сили проти агресії Володимира Путіна через два роки після повномасштабного вторгнення в Україну. 

Якщо колишній президент США Дональд Трамп повернеться до Овального кабінету, нідерландському лідеру доведеться зважати на скептицизм республіканця щодо НАТО і колективної безпеки.

Рютте не став обговорювати свою пропозицію очолити альянс на Мюнхенській конференції з безпеки, що відбулася минулими вихідними і зібрала світових лідерів, заявивши, що засвоїв свій урок ще в жовтні, коли висловив зацікавленість у цій посаді.

Рютте має пройти певний шлях, перш ніж буде ухвалене будь-яке рішення. Згідно з правилами НАТО, рішення про призначення генерального секретаря має прийматися одноголосно, а це означає, що Рютте ще має заручитися підтримкою всіх 31 країн-членів Альянсу.

Будь-який кандидат на цю посаду повинен отримати схвалення Туреччини та Угорщини, які виявилися найбільшими перешкодами на шляху до прийняття нових членів. Як повідомляється, Туреччина попросила окремих запевнень від Рютте, а Угорщина має давні розбіжності з нідерландським прем'єром.

Передісторія:

  • Марк Рютте заявляв, що Європа повинна припинити скаржитися щодо можливого повернення Дональда Трампа на посаду президента США та зосередитися на тому, що вона може зробити для України.
  • Останнім часом заяви Трампа викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу. На одному передвиборчому заході Трамп розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.
  • Генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.

Детально про те, як заяви Трампа змінили ситуацію в НАТО, дивіться у відеопоясненні "Європейської правди".

Теми: НАТОСШАБайден
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