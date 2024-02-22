Байден поддерживает Рютте как кандидата в генсеки НАТО и это может повлиять на союзников – СМИ

Президент США Джозеф Байден поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря Североатлантического альянса.

Источник: Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника, передает "Европейская правда"

Детали: Позиция Байдена, вероятно, склонит больше союзников поддержать кандидатуру Рютте после месяцев борьбы между ним и несколькими другими европейскими лидерами за эту должность.

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Ранее в среду Politico сообщило, что две трети стран НАТО поддерживали кандидатуру Рютте на должность генерального секретаря военного альянса в конце этого года.

В октябре истекает срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который стабильно руководил военно-политическим блоком в бурные времена трансатлантической политики с 2014 года.

Давление растет, чтобы утвердить кандидатуру Рютте до июльского саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне по случаю празднования 75-й годовщины основания Альянса.

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Рютте рассматривают кандидатом в генсеки в то время, как альянс укрепляет силы против агрессии Владимира Путина через два года после полномасштабного вторжения в Украину. И если бывший президент США Дональд Трамп вернется в Овальный кабинет, нидерландскому лидеру придется считаться со скептицизмом республиканца в отношении НАТО и коллективной безопасности.

Рютте не стал обсуждать свое предложение возглавить альянс на Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся в минувшие выходные и собравшей мировых лидеров, заявив, что усвоил свой урок еще в октябре, когда выразил заинтересованность в этой должности.

Рютте должен пройти определенный путь, прежде чем будет принято какое-либо решение. Согласно правилам НАТО, решение о назначении генерального секретаря должно приниматься единогласно, а это означает, что Рютте еще должен заручиться поддержкой всех 31 стран-членов Альянса.

Любой кандидат на эту должность должен пройти через Турцию и Венгрию, которые оказались самыми большими препятствиями на пути к принятию новых членов. Как сообщается, Турция попросила отдельных заверений от Рютте, а Венгрия имеет давние разногласия с нидерландским премьером.

Предыстория:

Марк Рютте заявил, что Европа должна прекратить жаловаться относительно возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США и сосредоточиться на том, что она может сделать для Украины.

В последнее время заявления Трампа вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу. На одном предвыборном мероприятии Трамп рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".