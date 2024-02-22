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ГБР завершило расследование госизмены Рабиновича, дело пошло в суд

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 февраля 2024, 11:43
ГБР завершило расследование госизмены Рабиновича, дело пошло в суд
Вадим Рабинович. фото ОПЗЖ

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по государственной измене бывшего народного депутата Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича, Офис генпрокурора направил обвинительный акт в суд.

Источник: ГБР, ОГП

Детали: По данным УП, обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киева.

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По данным следствия, Рабинович распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

В своих многочисленных выступлениях и интервью он обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

В июле 2023 года бывшему нардепу было сообщено о подозрении в государственной. Сообщение о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль.

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Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал бывшему народному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей.

По информации следствия, сейчас он скрывается за границей.

Темы: РабиновичгосизменаГБРОфис генпрокурора
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