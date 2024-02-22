Поліція знищила бойову частину "Шахеда", який було збито на підступах до Києва

Рештки збитого безпілотника з неушкодженою бойовою частиною виявили у лісосмузі в околицях столиці, вибухотехніки поліції знищили вилучений дрон.

Джерело: Нацполіція

Деталі: З повідомленням про підозрілий предмет до поліції Києва звернувся місцевий мешканець. Він розповів, що прогулювався та помітив на землі частину предмета, схожого на безпілотний літальний апарат, який використовують окупанти під час атаки на міста України.

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На місце виклику прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Вони виявили уламки безпілотного літального апарату "Шахед"та його бойову частину, яка не здетонувала.

Правоохоронці огородили небезпечне місце, а поліцейські вибухотехніки розрядили бойову частину безпілотника та доставили його у безпечне місце, де знищили.

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Дослівно: "Поліція Києва нагадує: у випадку виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не підходити до них, не проводити з ними ніяких маніпуляцій, а терміново повідомити про виявлення небезпечної знахідки до поліції".