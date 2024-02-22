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Полиция уничтожила боевую часть "Шахеда", который был сбит на подступах к Киеву

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 февраля 2024, 12:19
Полиция уничтожила боевую часть Шахеда, который был сбит на подступах к Киеву
фото НПУ

Остатки сбитого беспилотника с неповрежденной боевой частью обнаружили в лесополосе в окрестностях столицы, взрывотехники полиции уничтожили изъятый дрон.

Источник: Нацполиция

Детали: С сообщением о подозрительном предмете в полицию Киева обратился местный житель. Он рассказал, что прогуливался и заметил на земле часть предмета, похожего на беспилотный летательный аппарат, который используют оккупанты во время атаки на города Украины.

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На место вызова прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники. Они обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата "Шахед" и его боевую часть, которая не сдетонировала.

 

Правоохранители оградили опасное место, а полицейские взрывотехники разрядили боевую часть беспилотника и доставили его в безопасное место, где уничтожили.

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Дословно: "Полиция Киева напоминает: в случае обнаружения подозрительных взрывоопасных предметов ни в коем случае не подходить к ним, не проводить с ними никаких манипуляций, а срочно сообщить об обнаружении опасной находки в полицию".

Темы: ШахедКиевполициявойна
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