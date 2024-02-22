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На Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 19 атак

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 лютого 2024, 13:22
На Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 19 атак
скриншот мапи Deep State

На Авдіївському напрямку російські окупанти перегруповуються, підтягують резерви, Сили оборони України зміцнюють ешелоновану оборону.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "В операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни зосереджують основну активність на Донеччині. Так, на Авдіївському напрямку наші захисники й захисниці за минулу добу відбили 19 атак противника в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

Ворог перегруповується, зазнавши величезних втрат під час авдіївської операції, підтягує резерви, знову активно задіює авіацію. Але й наші війська зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції".

Деталі: За словами Тарнавського, на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 8 атак противника в районі Роботино, де росіяни намагаються проводити наступальні дії малими штурмовими групами, знову залучаючи квадроцикли. За добу 21 лютого було знищено й пошкоджено три російські квадроцикли.

Загальні втрати ворога за добу 21 лютого становлять: у живій силі - 515 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 46 одиниць (не враховуючи БпЛА). Зокрема, це 4 танки, 14 ББМ, 6 артсистем, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 20 автомобілів. Нейтралізовано або збито 328 БпЛА різних типів. Також Сили оборони України знищили 5 складів боєприпасів ворога.

Загалом по операційній зоні ОСУВ "Таврія" агресор завдав 37 авіаударів, вчинив 42 бойових зіткнення та 1270 артобстрілів, 90 разів застосовував дрони-камікадзе.

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Теми: АвдіївкавійнаДонецька область
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