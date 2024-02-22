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Рада створила ТСК щодо функціонування місцевої влади Києва 

Альона Мазуренко Четвер, 22 лютого 2024, 13:39
Рада створила ТСК щодо функціонування місцевої влади Києва 
фото: getty images

Верховна Рада ухвалила проект постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії щодо розслідування функціонування місцевої влади Києва.

Джерело: народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк у Telegram 

Дослівно Железняк: "Парламент створив ТСК по розслідуванню функціонування місцевої влади Києва".

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Деталі: Головою комісії став нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін.

За відповідне рішення проголосували 252 народні обранці.

Йдеться про постанову № 10460 "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану".

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Теми: Верховна РадаКиївмісцева влада
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