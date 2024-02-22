Рада створила ТСК щодо функціонування місцевої влади Києва
Четвер, 22 лютого 2024, 13:39
Верховна Рада ухвалила проект постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії щодо розслідування функціонування місцевої влади Києва.
Джерело: народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк у Telegram
Дослівно Железняк: "Парламент створив ТСК по розслідуванню функціонування місцевої влади Києва".
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Деталі: Головою комісії став нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін.
За відповідне рішення проголосували 252 народні обранці.
Йдеться про постанову № 10460 "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану".
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