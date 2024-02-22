Рада создала ВСК по функционированию местной власти Киева

Верховная Рада приняла проект постановления о создании Временной специальной комиссии по расследованию функционирования местной власти Киева.

Источник: народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк в Telegram

Дословно Железняк: "Парламент создал ВСК по расследованию функционирования местной власти Киева".

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Детали: Председателем комиссии стал нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин.

За соответствующее решение проголосовали 252 народных избранника.

Речь идет о постановлении № 10460 "О создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам исследования эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения".