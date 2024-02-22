Рада создала ВСК по функционированию местной власти Киева
Четверг, 22 февраля 2024, 13:39
Верховная Рада приняла проект постановления о создании Временной специальной комиссии по расследованию функционирования местной власти Киева.
Источник: народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк в Telegram
Дословно Железняк: "Парламент создал ВСК по расследованию функционирования местной власти Киева".
Реклама:
Детали: Председателем комиссии стал нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин.
За соответствующее решение проголосовали 252 народных избранника.
Речь идет о постановлении № 10460 "О создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам исследования эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения".
ВИДЕО ДНЯ