У Києві та області до кінця тижня буде тепло, без опадів

У Києві і Київській області в п'ятницю, 23 лютого, буде хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря дещо зросте у вихідні дні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 23 лютого по області температура вночі складатиме 1-6° тепла, вдень 7-12°. У Києві - також хмарно з проясненнями, без опадів, температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

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На вихідних, 24-25 лютого, у Київській області хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 24 лютого 7-12°, 25 лютого 5-10° тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 24 лютого 9-11°, 25 лютого 7-9° тепла.

26-27 лютого в Київській області без опадів. Температура 26 лютого вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, 27 лютого вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві також без опадів. Температура 26 лютого вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла. 27 лютого вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.