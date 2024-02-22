В Киеве и области до конца недели будет тепло, без осадков

В Киеве и Киевской области в пятницу, 23 февраля, будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха несколько возрастет в выходные дни.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 23 февраля по области температура ночью составит 1-6° тепла, днем 7-12°. В Киеве - также облачно с прояснениями, без осадков, температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.

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На выходных, 24-25 февраля, в Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 24 февраля 7-12°, 25 февраля 5-10° тепла. В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 24 февраля 9-11°, 25 февраля 7-9° тепла.

26-27 февраля в Киевской области без осадков. Температура 26 февраля ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла, 27 февраля ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве также без осадков. Температура 26 февраля ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла. 27 февраля ночью около 0°, днем 3-5° тепла.