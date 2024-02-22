Прем’єрка Данії оголосила про підписання з Україною безпекової угоди  

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про підписання угоди щодо так званих "безпекових зобов'язань".

Джерело: заява прем’єрки, яку наводить DR, повідомляє "Європейська правда"

Детали: Угода передбачає, що Данія зобов'язується підтримувати Україну як у військовій, так і в цивільній сферах протягом наступних десяти років.

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"Це найсерйозніша ситуація у сфері політики безпеки з часів закінчення холодної війни. І данський уряд не може підкреслити, наскільки важливо, щоб Україна отримала необхідний їй військовий потенціал. Якщо ми не будемо стояти разом, Україна не встоїть, і тоді потенційно не встоїть і Європа", – сказала Фредеріксен.

Угода допоможе підтримати здатність України захистити країну від Росії, а також стримати майбутні російські напади.

Згідно з угодою, Україна зобов'язується впроваджувати необхідні реформи, спрямовані на розвиток демократії та боротьбу з корупцією – щоб прокласти шлях до майбутнього членства в ЄС і НАТО.

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Данська прем'єрка висловила впевненість, що ще більше країн наслідуватимуть цей приклад.

"Цими зобов'язаннями ми посилаємо дуже чіткий і недвозначний сигнал міжнародній спільноті, що ми повністю підтримуємо Україну, в тому числі і в довгостроковій перспективі", – підкреслила вона.

Минулого тижня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що її країна буде наступною, з ким Україна підпише двосторонній договір про безпеку.

Це сталось після того, як аналогічні угоди були укладені з Францією та Німеччиною.

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