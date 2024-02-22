Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єрка Данії оголосила про підписання з Україною безпекової угоди  

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 14:24
Прем’єрка Данії оголосила про підписання з Україною безпекової угоди  
Метте Фредеріксен. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про підписання угоди щодо так званих "безпекових зобов'язань".

Джерело: заява прем’єрки, яку наводить DR, повідомляє "Європейська правда"

Детали: Угода передбачає, що Данія зобов'язується підтримувати Україну як у військовій, так і в цивільній сферах протягом наступних десяти років.

Реклама:

"Це найсерйозніша ситуація у сфері політики безпеки з часів закінчення холодної війни. І данський уряд не може підкреслити, наскільки важливо, щоб Україна отримала необхідний їй військовий потенціал. Якщо ми не будемо стояти разом, Україна не встоїть, і тоді потенційно не встоїть і Європа", – сказала Фредеріксен.

Угода допоможе підтримати здатність України захистити країну від Росії, а також стримати майбутні російські напади.

Згідно з угодою, Україна зобов'язується впроваджувати необхідні реформи, спрямовані на розвиток демократії та боротьбу з корупцією – щоб прокласти шлях до майбутнього членства в ЄС і НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Данська прем'єрка висловила впевненість, що ще більше країн наслідуватимуть цей приклад.

"Цими зобов'язаннями ми посилаємо дуже чіткий і недвозначний сигнал міжнародній спільноті, що ми повністю підтримуємо Україну, в тому числі і в довгостроковій перспективі", – підкреслила вона.

Минулого тижня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що її країна буде наступною, з ким Україна підпише двосторонній договір про безпеку.

Це сталось після того, як аналогічні угоди були укладені з Францією та Німеччиною.

Читайте більше про те, які "гарантії" отримав Київ від Німеччини та Франції і чому безпекові угоди вже готують до змін.

Також дивіться відео "ЄвроПравди": Що пообіцяли Зеленському Британія, Німеччина та Франція? Чому без США? Все про "гарантії безпеки"

Теми: ДаніяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
Данія
Росія швидко переозброюється і може напасти на НАТО через 3-5 років – міністр оборони Данії
Кулеба: Загроз зриву надання F-16 від Данії немає
Україна й Данія домовились почати переговори про "гарантії безпеки"
Останні новини
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
22:19
Заява УП щодо затримання у Польщі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка
Усі новини...
Реклама: