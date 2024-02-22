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Премьер Дании объявила о подписании с Украиной соглашения по безопасности 

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 14:24
Премьер Дании объявила о подписании с Украиной соглашения по безопасности 
Метте Фредериксен. Фото: Getty Images

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о подписании соглашения о так называемых "обязательствах по безопасности".

Источник: заявление премьера, которое приводит DR, сообщает "Европейская правда"

Детали: Соглашение предусматривает, что Дания обязуется поддерживать Украину как в военной, так и в гражданской сферах в течение следующих десяти лет.

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"Это самая серьезная ситуация в сфере политики безопасности со времен окончания холодной войны. И датское правительство не может подчеркнуть, насколько важно, чтобы Украина получила необходимый ей военный потенциал. Если мы не будем стоять вместе, Украина не устоит, и тогда потенциально не устоит и Европа", - сказала Фредериксен.

Соглашение поможет поддержать способность Украины защитить страну от России, а также сдержать будущие российские нападения.

Согласно договору, Украина обязуется внедрять необходимые реформы, направленные на развитие демократии и борьбу с коррупцией – чтобы проложить путь к будущему членству в ЕС и НАТО.

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Датский премьер выразила уверенность, что еще больше стран последуют этому примеру.

"Этими обязательствами мы посылаем очень четкий и недвусмысленный сигнал международному сообществу, что мы полностью поддерживаем Украину, в том числе и в долгосрочной перспективе", – подчеркнула она.

На прошлой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что ее страна будет следующей, с кем Украина подпишет двусторонний договор о безопасности.

Это произошло после того, как аналогичные соглашения были заключены с Францией и Германией.

Читайте больше о том, какие "гарантии" получил Киев от Германии и Франции и почему соглашения по безопасности уже готовят к изменениям.

Также смотрите видео "ЕвроПравды": Что пообещали Зеленскому Британия, Германия и Франция? Почему без США? Все о "гарантиях безопасности"

Темы: ДанияУкраина
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