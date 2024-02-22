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Ворог скинув авіабомби на Курахове: 9 поранених

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 лютого 2024, 15:19
Ворог скинув авіабомби на Курахове: 9 поранених
фото прокуратури

Російська армія завдала авіаудару по Кураховому Донецької області: дев’ятеро людей зазнали поранень.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: 22 лютого о 10:10, ворог обстріляв Курахове з використанням КАБ-250. Від авіаудару по території підприємства отримали поранення дев’ятеро співробітників – двоє з них – жінки та семеро чоловіків віком від 31 до 54 років.

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Зазначається, що всіх потерпілих доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги. У поранених діагностовано закриті черепно-мозкові травми, забої та струс головного мозку.

Дослівно: "Прокурори продовжують вживати всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення регіону.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)".

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Теми: Донецька областьвійна
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