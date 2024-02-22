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Враг сбросил авиабомбы на Курахово: 9 раненых

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 февраля 2024, 15:19
Враг сбросил авиабомбы на Курахово: 9 раненых
фото прокуратуры

Российская армия нанесла авиаудар по Курахово Донецкой области: девять человек получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: 22 февраля в 10:10 враг обстрелял Курахово с использованием КАБ-250. От авиаудара по территории предприятия получили ранения девять сотрудников - двое из них - женщины и семеро мужчин в возрасте от 31 до 54 лет.

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Отмечается, что всех пострадавших доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи. У раненых диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и сотрясение головного мозга.

Дословно: "Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)".

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Темы: Донецкая областьвойна
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