У Запоріжжі та області пройдуть антитерористичні навчання – Федоров

У Запоріжжі та громадах області пройдуть планові антитерористичні навчання для відпрацювання заходів із виявлення ворожих ДРГ та інших підозрілих осіб.

Джерело: Запорізька ОВА із посиланням на заяву голови ОВА Івана Федорова під час брифінгу

Деталі: Рішення про проведення навчань ухвалили на засіданні Ради оборони області.

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Федоров нагадав, що під час воєнного стану громадяни повинні завжди мати при собі документи, які посвідчують особу. Їх можуть перевіряти як на блокпостах на дорогах регіону, так і піші мобільні патрулі у місті та громадах.

Підозрілих осіб будуть доставляти у фільтраційні пункти для додаткової перевірки. ОВА зазначає, що подібні заходи вже проводилися в інших містах, зокрема в Києві.

"У разі виявлення підозрілих осіб прошу наших мешканців повідомляти про них на гарячу лінію Нацполіції або СБУ у Запорізькій області", – додав Федоров.