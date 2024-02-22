У Запоріжжі та області пройдуть антитерористичні навчання – Федоров
У Запоріжжі та громадах області пройдуть планові антитерористичні навчання для відпрацювання заходів із виявлення ворожих ДРГ та інших підозрілих осіб.
Джерело: Запорізька ОВА із посиланням на заяву голови ОВА Івана Федорова під час брифінгу
Деталі: Рішення про проведення навчань ухвалили на засіданні Ради оборони області.
Федоров нагадав, що під час воєнного стану громадяни повинні завжди мати при собі документи, які посвідчують особу. Їх можуть перевіряти як на блокпостах на дорогах регіону, так і піші мобільні патрулі у місті та громадах.
Підозрілих осіб будуть доставляти у фільтраційні пункти для додаткової перевірки. ОВА зазначає, що подібні заходи вже проводилися в інших містах, зокрема в Києві.
"У разі виявлення підозрілих осіб прошу наших мешканців повідомляти про них на гарячу лінію Нацполіції або СБУ у Запорізькій області", – додав Федоров.