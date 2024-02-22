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В Запорожье и области пройдут антитеррористические учения – Федоров

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 22 февраля 2024, 15:48

В Запорожье и громадах области пройдут плановые антитеррористические учения для отработки мероприятий по выявлению вражеских ДРГ и других подозрительных лиц. 

Источник: Запорожская ОВА со ссылкой на заявление председателя ОВА Ивана Федорова во время брифинга

Детали: Решение о проведении учений приняли на заседании Совета обороны области.

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Федоров напомнил, что во время военного положения граждане должны всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Их могут проверять как на блокпостах на дорогах региона, так и пешие мобильные патрули в городе и громадах.  

Подозрительных лиц будут доставлять в фильтрационные пункты для дополнительной проверки. ОВА отмечает, что подобные мероприятия уже проводились в других городах, в частности в Киеве.

"В случае выявления подозрительных лиц прошу наших жителей сообщать о них на горячую линию Нацполиции или СБУ в Запорожской области", - добавил Федоров.

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Темы: Запорожская областьтерроризм
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