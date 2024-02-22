В Запорожье и области пройдут антитеррористические учения – Федоров
В Запорожье и громадах области пройдут плановые антитеррористические учения для отработки мероприятий по выявлению вражеских ДРГ и других подозрительных лиц.
Источник: Запорожская ОВА со ссылкой на заявление председателя ОВА Ивана Федорова во время брифинга
Детали: Решение о проведении учений приняли на заседании Совета обороны области.
Федоров напомнил, что во время военного положения граждане должны всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Их могут проверять как на блокпостах на дорогах региона, так и пешие мобильные патрули в городе и громадах.
Подозрительных лиц будут доставлять в фильтрационные пункты для дополнительной проверки. ОВА отмечает, что подобные мероприятия уже проводились в других городах, в частности в Киеве.
"В случае выявления подозрительных лиц прошу наших жителей сообщать о них на горячую линию Нацполиции или СБУ в Запорожской области", - добавил Федоров.