Слідство.Інфо: У Печерському військкоматі безпідставно списали понад 20 офіцерів запасу

Журналісти "Слідства.Інфо" встановили, що у Печерському військкоматі Києва протягом 2022—2023 років нібито безпідставно списали з військового обліку щонайменше 24 офіцерів запасу.

Джерело: "Слідства.Інфо"

Дослівно: "У наданому "Слідству.Інфо" джерелами документі йдеться, що у Печерському військкоматі протягом 2022-2023 років безпідставно списали з військового обліку щонайменше 24 офіцери запасу. Тепер вже непридатні до військової служби чоловіки мали звання від молодшого лейтенанта до майора.

Реклама:

Військова служба правопорядку називає безпідставним списання офіцерів запасу через порушення у самій процедурі, а також відсутність в їхніх особових справах важливого документа — свідоцтва про хворобу".

Деталі: У відповіді на запит журналістів "Слідства.Інфо" від Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили, що за даними проведеної перевірки відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 425 КК України "Недбале ставлення до військової служби".

ВІДЕО ДНЯ

Розслідувачі кажуть, що подібну перевірку провели не лише в Печерському, а й у Голосіївському військкоматі. Там теж виявили порушення і відкрили кримінальне провадження за тією ж статтею. В обох випадках досудове розслідування проводить Державне бюро розслідувань.

"Слідство.Інфо" отримало від джерел документ з прізвищами та ініціалами 24 списаних з військового обліку офіцерів. З них журналісти ідентифікували чотирьох. Це лейтенанти Джуринський Олег Олександрович та Шойхеденко Олександр Валерійович, старший лейтенант Тараканов Дмитро Геннадійович та молодший лейтенант Бабков Данило Сергійович. Чоловіки стверджують, що проходили ВЛК за правилами, а з усіма запитаннями до військкомату.

Більше двох тижнів журналісти намагалися отримати коментар про виявлені під час перевірки ВСП порушення від начальника Печерського військкомату — полковника Сергія Калугіна. Він відмовився від інтерв’ю, а у відповіді на запит "Слідство. Інфо" зазначив, що вважає "некоректним надавати будь-які коментарі з питань діяльності ВСП під час проведення перевірки та оцінювати її результати".