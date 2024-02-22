Слідство.Інфо: В Печерском военкомате безосновательно списали более 20 офицеров запаса

Журналисты "Слідства.Інфо" установили, что в Печерском военкомате Киева в течение 2022-2023 годов якобы безосновательно списали с воинского учета не менее 24 офицеров запаса.

Источник: "Слідства.Інфо"

Дословно: "В предоставленном "Слідству.Інфо" источниками документе говорится, что в Печерском военкомате в течение 2022-2023 годов безосновательно списали с воинского учета не менее 24 офицеров запаса. Теперь уже непригодные к военной службе мужчины имели звание от младшего лейтенанта до майора.

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Военная служба правопорядка называет безосновательным списание офицеров запаса из-за нарушений в самой процедуре, а также отсутствие в их личных делах важного документа - свидетельства о болезни".

Детали: В ответе на запрос журналистов "Слідства.Інфо" от Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили, что по данным проведенной проверки открыли уголовное производство по части 4 статьи 425 УК Украины "Небрежное отношение к военной службе".

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Расследователи говорят, что подобную проверку провели не только в Печерском, но и в Голосеевском военкомате. Там тоже обнаружили нарушения и открыли уголовное производство по той же статье. В обоих случаях досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.

"Слідство.Інфо" получило от источников документ с фамилиями и инициалами 24 списанных с воинского учета офицеров. Из них журналисты идентифицировали четырех. Это лейтенанты Джуринский Олег Александрович и Шойхеденко Александр Валерьевич, старший лейтенант Тараканов Дмитрий Геннадьевич и младший лейтенант Бабков Даниил Сергеевич. Мужчины утверждают, что проходили ВВК по правилам, а со всеми вопросами в военкомат.

Более двух недель журналисты пытались получить комментарий о выявленных во время проверки ВСП нарушениях от начальника Печерского военкомата - полковника Сергея Калугина. Он отказался от интервью, а в ответе на запрос "Слідство. Інфо" отметил, что считает "некорректным предоставлять любые комментарии по вопросам деятельности ВСП во время проведения проверки и оценивать ее результаты".





