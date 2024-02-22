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У Єврокомісії пояснили слова фон дер Ляєн про затримку початку переговорів з Україною

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 15:59
У Єврокомісії пояснили слова фон дер Ляєн про затримку початку переговорів з Україною
Урсула фон дер Ляєн, фото: getty Images

Головний речник Єврокомісії Ерік Маммер прокоментував слова президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн щодо затримки початку переговорів з Україною, пояснивши, що у Єврокомісії не мають чітко визначених дат з підготовки переговорної рамки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг Маммера

Пряма мова: "Президентка вжила фразу, якщо правильно пам’ятаю, "як мені видається найбільш імовірним" (англ. my best guess). Звісно, ми працюємо над підготовкою переговорної рамки і її можуть презентувати, щойно вона буде готовою – чи у наступні тижні, чи пізніше. Тобто, точних визначених дат немає".

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Деталі: За його словами, "переговорну рамку презентують, щойно вона буде готова – будь це у наступні тижні, чи пізніше".

Що було раніше:

  • 21 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рамка для переговорів про вступ України до ЄС не буде готова до європейських виборів, які пройдуть на початку червня.
  • Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що робота над переговорною рамкою триває з січня, і з того часу ЄК не повідомляла про труднощі з підготовкою до березня.
  • Раніше були сподівання, що переговорна рамка буде затверджена на міжурядовій конференції, скликаній після березневого саміту лідерів ЄС. Проведення міжурядової конференції є фактичним початком переговорів про вступ. 
  • Березневий саміт ЄС, як очікується, повинен оцінити останні кроки України, які вона зробила задля початку переговорів про вступ. Серед них – схвалення закону про лобіювання.

   

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Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграція
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