В Еврокомиссии объяснили слова фон дер Ляйен о задержке начала переговоров с Украиной
Главный представитель Еврокомиссии Эрик Маммер прокомментировал слова президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен о задержке начала переговоров с Украиной, объяснив, что в Еврокомиссии не имеют четко определенных дат по подготовке переговорной рамки.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг Маммера
Прямая речь: "Президент употребила фразу, если правильно помню, "как мне кажется наиболее вероятным" (англ. my best guess). Конечно, мы работаем над подготовкой переговорной рамки и ее могут представить, как только она будет готова - или в следующие недели, или позже. То есть, точных определенных дат нет".
Детали: По его словам, "переговорную рамку представят, как только она будет готова - будь это в следующие недели, или позже".
Что предшествовало:
- 21 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рамка для переговоров о вступлении Украины в ЕС не будет готова до европейских выборов, которые пройдут в начале июня.
- Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что работа над переговорной рамкой продолжается с января, и с тех пор ЕК не сообщала о трудностях с подготовкой к марту.
- Ранее были надежды, что переговорная рамка будет утверждена на межправительственной конференции, созванной после мартовского саммита лидеров ЕС. Проведение межправительственной конференции является фактическим началом переговоров о вступлении.
- Мартовский саммит ЕС, как ожидается, должен оценить последние шаги Украины, которые она сделала для начала переговоров о вступлении. Среди них – принятие закона о лоббировании.