В Еврокомиссии объяснили слова фон дер Ляйен о задержке начала переговоров с Украиной

Главный представитель Еврокомиссии Эрик Маммер прокомментировал слова президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен о задержке начала переговоров с Украиной, объяснив, что в Еврокомиссии не имеют четко определенных дат по подготовке переговорной рамки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг Маммера

Прямая речь: "Президент употребила фразу, если правильно помню, "как мне кажется наиболее вероятным" (англ. my best guess). Конечно, мы работаем над подготовкой переговорной рамки и ее могут представить, как только она будет готова - или в следующие недели, или позже. То есть, точных определенных дат нет".

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Детали: По его словам, "переговорную рамку представят, как только она будет готова - будь это в следующие недели, или позже".

Что предшествовало:

21 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рамка для переговоров о вступлении Украины в ЕС не будет готова до европейских выборов, которые пройдут в начале июня.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что работа над переговорной рамкой продолжается с января, и с тех пор ЕК не сообщала о трудностях с подготовкой к марту.

Ранее были надежды, что переговорная рамка будет утверждена на межправительственной конференции, созванной после мартовского саммита лидеров ЕС. Проведение межправительственной конференции является фактическим началом переговоров о вступлении.

Мартовский саммит ЕС, как ожидается, должен оценить последние шаги Украины, которые она сделала для начала переговоров о вступлении. Среди них – принятие закона о лоббировании.