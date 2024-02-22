Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бундестаг проголосував за надання Україні далекобійної зброї, але без згадки про Taurus

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 16:33
Бундестаг проголосував за надання Україні далекобійної зброї, але без згадки про Taurus
ФОТО: МІНОБОРОНИ

Німецький Бундестаг підтримав підготовлену керівними партіями пропозицію щодо озброєння для України, яка, серед іншого, передбачає заклик надати далекобійні системи Києву.

Джерело:"Європейська правда"Deutschlandfunk

Деталі: За пропозицію проголосували 382 депутати, 284 висловилися проти і двоє утрималися.

Реклама:

В ухваленому документі сказано, що парламентські фракції коаліції виступають за надання Україні "додаткових необхідних систем далекобійного озброєння та боєприпасів". Крилаті ракети Taurus у пропозиції напряму не згадуються.

Під час обговорення міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку Німеччини. Про це, за його словами, свідчить і нещодавно укладена безпекова угода.

Пісторіус не відповів на запитання депутата від ХДС Хардта щодо перспективи постачання Taurus.

ВІДЕО ДНЯ

Які саме далекобійні системи маються на увазі в ухваленому документі, парламентські групи інтерпретують по-різному, повідомляє t-online.

Низка депутатів від "Зелених" і "Вільних демократів" припускають, що саме Taurus мались на увазі.

Водночас заступниця лідера парламентської фракції СДПН Габріела Гайнріх, заявила, що формулювання "не обов'язково" означає Taurus.

"Це питання інтерпретації…Річ у тім, що ми не провели червону лінію в цьому питанні", – сказала вона.

В ухваленій пропозиції, зокрема, зазначено таке: "Україна повинна і надалі мати можливість здійснювати атаки на військові об'єкти, такі як склади боєприпасів, шляхи постачання і командні пункти далеко за лінією фронту, і бути здатною захистити своїх солдатів від атак російських військових у найкращий можливий спосіб".

Передісторія: 

  • Раніше у Бундестазі не знайшлося достатньо голосів для ухвалення резолюції, внесеної опозицією, із прямим закликом надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Теми: Німеччиназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
Данія працює на "повну потужність" для передачі Україні перших F-16 влітку
Бундестаг провалив голосування за резолюцію опозиції щодо надання Україні ракет Taurus
Британія оголосила про надання Україні ще 200 ракет Brimstone
Росіяни створили загін зі спортсменів для участі у війні проти України
Останні новини
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
22:19
Заява УП щодо затримання у Польщі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка
Усі новини...
Реклама: