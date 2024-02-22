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Бундестаг проголосовал за предоставление Украине дальнобойного оружия, но без упоминания о Taurus

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 16:33
Бундестаг проголосовал за предоставление Украине дальнобойного оружия, но без упоминания о Taurus
ФОТО: МИНОБОРОНЫ

Немецкий Бундестаг поддержал подготовленное правящими партиями предложение по вооружению для Украины, которое, среди прочего, предусматривает призыв предоставить дальнобойные системы Киеву.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Deutschlandfunk.

Детали: За предложение проголосовали 382 депутата, 284 высказались против и двое воздержались.

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В принятом документе сказано, что парламентские фракции коалиции выступают за предоставление Украине "дополнительных необходимых систем дальнобойного вооружения и боеприпасов". Крылатые ракеты Taurus в предложении прямо не упоминаются.

Во время обсуждения министр обороны Борис Писториус заявил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку Германии. Об этом, по его словам, свидетельствует и недавно заключенное соглашение по безопасности.

Писториус не ответил на вопрос депутата от ХДС Хардта о перспективах поставки Taurus.

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Какие именно дальнобойные системы имеются в виду в принятом документе, парламентские группы интерпретируют по-разному, сообщает t-online.

Ряд депутатов от "Зеленых" и "Свободных демократов" предполагают, что именно Taurus имелись в виду.

В то же время заместитель лидера парламентской фракции СДПГ Габриэла Хайнрих, заявила, что формулировка "не обязательно" означает Taurus.

"Это вопрос интерпретации... Дело в том, что мы не провели красную линию в этом вопросе", – сказала она.

В принятом предложении, в частности, указано следующее: "Украина должна и в дальнейшем иметь возможность осуществлять атаки на военные объекты, такие как склады боеприпасов, пути снабжения и командные пункты далеко за линией фронта, и быть способной защитить своих солдат от атак российских военных наилучшим возможным способом".

Что предшествовало:

  • Ранее в Бундестаге не нашлось достаточно голосов для принятия резолюции, внесенной оппозицией, с прямым призывом предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Темы: Германияоружие
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