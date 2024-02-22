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Кремль виправдовує тривалість війни конфліктом із Заходом – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 16:42
Кремль виправдовує тривалість війни конфліктом із Заходом – розвідка Британії
Фото: RIA Novosti

Розвідка Великої Британії після аналізу останніх офіційних російський заяв вважає, що у Кремлі намагаються виправдати тривалість війни через нібито прямий конфлікт із Заходом. 

Джерело: "Європейська правда", розвідувальний огляд британського Міноборони за 22 лютого

Деталі: Зокрема, відомство наводить заяву речника президента РФ Дмитрія Пєскова, у якій той заявив, що "спеціальна військова операція" починалася проти України, однак з часом "вона набула форми війни проти колективного Заходу".

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"Це в цілому відповідає тенденції в російській офіційній риториці, яка намагається виправдати тривалість конфлікту і масштаби російських втрат через зображення війни як прямого конфлікту із Заходом", – йдеться у повідомленні.

Пєсков також визнав, що "спеціальна військова операція" може тривати трохи довше, але це не може змінити хід речей".

"Це є частиною російського офіційного наративу, майже напевно спрямованого на те, щоб налаштувати населення країни на довготривалий конфлікт і пов'язане з ним зниження рівня життя, водночас забезпечуючи впевненість у кінцевій перемозі Росії", – додали у відомстві.

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У попередньому огляді британська розвідка проаналізувала ситуацію з атаками РФ в районі Роботиного Запорізької області.

Розвідка також вважає, що після захоплення Авдіївки російським силам потрібен час на переоснащення і відпочинок, але в наступні тижні вони намагатимуться розширити територіальні здобутки.

Теми: Велика БританіярозвідкавійнаРосія
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