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Кремль оправдывает продолжительность войны конфликтом с Западом – разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 16:42
Кремль оправдывает продолжительность войны конфликтом с Западом – разведка Британии
Фото: Риа Новости

 Разведка Великобритании после анализа последних официальных российский заявлений считает, что в Кремле пытаются оправдать продолжительность войны из-за якобы прямого конфликта с Западом.

Источник: "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 22 февраля

Детали: В частности, ведомство приводит заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в котором тот заявил, что "специальная военная операция" начиналась против Украины, однако со временем "она приобрела форму войны против коллективного Запада".

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"Это в целом соответствует тенденции в российской официальной риторике, которая пытается оправдать продолжительность конфликта и масштабы российских потерь через изображение войны как прямого конфликта с Западом", – говорится в сообщении.

Песков также признал, что "специальная военная операция" может длиться немного дольше, но это не может изменить ход вещей".

"Это является частью российского официального нарратива, почти наверняка направленного на то, чтобы настроить население страны на долговременный конфликт и связанное с ним снижение уровня жизни, одновременно обеспечивая уверенность в конечной победе России", – добавили в ведомстве.

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В предыдущем обзоре британская разведка проанализировала ситуацию с атаками РФ в районе Роботино Запорожской области.

Разведка также считает, что после захвата Авдеевки российским силам нужно время на переоснащение и отдых, но в последующие недели они будут пытаться расширить территориальные достижения.

Темы: ВеликобританияразведкавойнаРосcия
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