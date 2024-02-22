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Росіяни створили загін зі спортсменів для участі у війні проти України

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 22 лютого 2024, 17:21
Росіяни створили загін зі спортсменів для участі у війні проти України
Ліквідований на війні в Україні російський спортсмен, фото з сайту superkarate

У Росії створили спеціальний загін зі спортсменів, зокрема учасників турнірів бойових мистецтв, для участі у війні проти України, загін спонсорують державні компанії.

Джерело: "Важные истории", Центр національного спротиву 

Деталі: ЗМІ повідомляє, що перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко і перший віце-прем'єр і поспред президента в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв створили для участі у війні загін "Союз", куди увійшли "кращі з кращих у своїх спортивних дисциплінах". 

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Підрозділ було сформовано на базі Російського союзу бойових мистецтв (РСБМ), який очолюють Кирієнко і Трутнєв.  Про це вони оголошували ще в грудні 2022 року. 

За рік, до грудня 2023 року, у загін вступило 145 осіб. 

Видання повідомляє, що до "Союзу", зокрема, увійшли володар кубка світу з кіокусінкай (вид карате) Віктор Горн, чемпіон Японії з кікбоксингу Сергій Плеханов, чемпіон Європи з кіокусінкай Сергій Увицький, який вже загинув. 

ВІДЕО ДНЯ

Навчання проходили в Російському університеті спецназу в Чечні. 

Згідно з фінансовими документами, які є в розпорядженні видання, у 2022-2023 роках "Росатом" і його дочка переказали  "Союзу" 123 млн рублів, Ощадбанк – 50 млн, "Русгідро" – 60 млн, "Лукойл" – 50 млн, ВТБ – 25 млн.  Видання зазначає, що це умовна "група Кирієнка". Від "групи Трутнєва" найбільшу пожертву РСБІ – 80 млн – зробило магаданське охоронне підприємство "Білий вовк". 

Теми: спортРосіявійна
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