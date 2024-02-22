Россияне создали отряд из спортсменов для участия в войне против Украины

Ликвидированный на войне в Украине российский спортсмен, фото с сайта superkarate

В России создали специальный отряд из спортсменов, в частности участников турниров боевых искусств, для участия в войне против Украины, отряд спонсируют государственные компании.

Источник: "Важные истории", Центр национального сопротивления

Детали: СМИ сообщает, что первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и первый вице-премьер и поспред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев создали для участия в войне отряд "Союз", куда вошли "лучшие из лучших в своих спортивных дисциплинах".

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Подразделение было сформировано на базе Российского союза боевых искусств (РСБИ), который возглавляют Кириенко и Трутнев. Об этом они объявляли еще в декабре 2022 года.

За год, до декабря 2023 года, в отряд вступило 145 человек.

Издание сообщает, что в "Союз", в частности, вошли обладатель кубка мира по киокусинкай (вид каратэ) Виктор Горн, чемпион Японии по кикбоксингу Сергей Плеханов, чемпион Европы по киокусинкай Сергей Увицкий, который уже погиб.

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Обучение проходило в Российском университете спецназа в Чечне.

Согласно финансовым документам, которые есть в распоряжении издания, в 2022-2023 годах "Росатом" и его дочка перевели "Союзу" 123 млн рублей, Сбербанк - 50 млн, "Русгидро" - 60 млн, "Лукойл" - 50 млн, ВТБ - 25 млн. Издание отмечает, что это условная "группа Кириенко".

От "группы Трутнева" самое большое пожертвование РСБИ - 80 млн - сделало магаданское охранное предприятие "Белый волк".