Россияне создали отряд из спортсменов для участия в войне против Украины
В России создали специальный отряд из спортсменов, в частности участников турниров боевых искусств, для участия в войне против Украины, отряд спонсируют государственные компании.
Источник: "Важные истории", Центр национального сопротивления
Детали: СМИ сообщает, что первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и первый вице-премьер и поспред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев создали для участия в войне отряд "Союз", куда вошли "лучшие из лучших в своих спортивных дисциплинах".
Подразделение было сформировано на базе Российского союза боевых искусств (РСБИ), который возглавляют Кириенко и Трутнев. Об этом они объявляли еще в декабре 2022 года.
За год, до декабря 2023 года, в отряд вступило 145 человек.
Издание сообщает, что в "Союз", в частности, вошли обладатель кубка мира по киокусинкай (вид каратэ) Виктор Горн, чемпион Японии по кикбоксингу Сергей Плеханов, чемпион Европы по киокусинкай Сергей Увицкий, который уже погиб.
Обучение проходило в Российском университете спецназа в Чечне.
Согласно финансовым документам, которые есть в распоряжении издания, в 2022-2023 годах "Росатом" и его дочка перевели "Союзу" 123 млн рублей, Сбербанк - 50 млн, "Русгидро" - 60 млн, "Лукойл" - 50 млн, ВТБ - 25 млн. Издание отмечает, что это условная "группа Кириенко".
От "группы Трутнева" самое большое пожертвование РСБИ - 80 млн - сделало магаданское охранное предприятие "Белый волк".