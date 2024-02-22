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Британія оголосила нові санкції проти РФ напередодні другої річниці російської агресії

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 18:15
Британія оголосила нові санкції проти РФ напередодні другої річниці російської агресії
Фото: Getty images

Велика Британія у четвер, 22 лютого, напередодні другої річниці повномасштабного російського втргнення, оголосила про нові санкції проти РФ за її агресію проти України. Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на урядове повідомлення

Пряма мова глави британського МЗС Девіда Кемерона: "Україна показала, що вона може і буде захищати себе. Путін помилково думав, що оскільки економіка Росії більша за економіку України, він здобуде швидку перемогу. Але економіки друзів України у 25 разів більші за російську… Наші санкції позбавляють Путіна ресурсів, яких він відчайдушно потребує для фінансування своєї війни".

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Нові санкції стосуються, зокрема, компаній, пов'язаних з виробництвом боєприпасів, таких як ракетні комплекси, ракети, вибухові речовини та інші критичні товари, що використовуються у військовій техніці. Санкції ввели проти Державного підприємства ім. Свердлова – найбільшого підприємства в російській індустрії боєприпасів.

Під обмеження потрапили ключові російські імпортери та виробники верстатів, які відіграють важливу роль у виробництві життєво важливих оборонних систем і компонентів – від ракет і двигунів до танків і винищувачів.

Нафтовий трейдер Нільс Троост і його компанія Paramount Energy & Commodities SA., що сприяють безперешкодній торгівлі російською нафтою поза межами дії санкцій, також потрапили під обмеження.

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Санкції також стосуються Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management та Active Shipping, які працюють у російському енергетичному секторі, і є частиною тіньового флоту, який допомагає транспортувати російську нафту.

Дві російські алмазні компанії та Павел Мариничев, новий генеральний директор компанії "Алроса", найбільшого державного російського виробника алмазів, також опинилися у санкційному списку разом з п’ятьма топ-керівниками або власниками найбільших російських виробників міді, цинку та сталі.

Передісторія:

  • Раніше телеканал Sky News повідомив, що британські обладнання й техніка на сотні мільйонів фунтів стерлінгів продовжують потрапляти до Росії через країни Південного Кавказу й Центральної Азії, зокрема Киргизстан, Вірменію та Узбекистан.
  • Це не перший доказ існування такого експорту. Раніше повідомлялось, що за 10 місяців минулого року британські компанії експортували до Росії критично важливі компоненти, зокрема напівпровідники та безпілотники, на суму понад 100 мільйонів доларів.

Теми: Велика БританіяРосіясанкції
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