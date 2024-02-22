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Великобритания объявила новые санкции против РФ накануне второй годовщины российской агрессии

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 18:15
Великобритания объявила новые санкции против РФ накануне второй годовщины российской агрессии
Фото: Getty images

Великобритания в четверг, 22 февраля, накануне второй годовщины полномасштабного российского втргнення, объявила о новых санкциях против РФ за ее агрессию против Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на правительственное сообщение

Прямая речь главы британского МИДа Дэвида Кэмерона: "Украина показала, что она может и будет защищать себя. Путин ошибочно думал, что поскольку экономика России больше экономики Украины, он получит быструю победу. Но экономики друзей Украины в 25 раз больше российской... Наши санкции лишают Путина ресурсов, в которых он отчаянно нуждается для финансирования своей войны".

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Новые санкции касаются, в частности, компаний, связанных с производством боеприпасов, таких как ракетные комплексы, ракеты, взрывчатые вещества и другие критические товары, используемые в военной технике. Санкции ввели против Государственного предприятия им. Свердлова – крупнейшего предприятия в российской индустрии боеприпасов.

Под ограничения попали ключевые российские импортеры и производители станков, которые играют важную роль в производстве жизненно важных оборонных систем и компонентов – от ракет и двигателей до танков и истребителей.

Нефтяной трейдер Нильс Троост и его компания Paramount Energy & Commodities SA., способствующие беспрепятственной торговле российской нефтью вне рамок действия санкций, также попали под ограничения.

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Санкции также касаются Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management и Active Shipping, которые работают в российском энергетическом секторе и являются частью теневого флота, помогающего транспортировать российскую нефть.

Две российские алмазные компании и Павел Мариничев, новый генеральный директор компании "Алроса", крупнейшего государственного российского производителя алмазов, также оказались в санкционном списке вместе с пятью высшими руководителями или владельцами крупнейших российских производителей меди, цинка и стали.

Предистория:

  • Ранее телеканал Sky News сообщил, что британские оборудование и техника на сотни миллионов фунтов стерлингов продолжают попадать в Россию через страны Южного Кавказа и Центральной Азии, в частности Кыргызстан, Армению и Узбекистан.
  • Это не первое доказательство существования такого экспорта. Ранее сообщалось, что за 10 месяцев прошлого года британские компании экспортировали в Россию критически важные компоненты, в частности полупроводники и беспилотники, на сумму более 100 миллионов долларов.

Темы: ВеликобританияРосcиясанкции
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