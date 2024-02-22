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У Кишиневі відреагували на наміри придністровських депутатів проситись до Росії

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 18:23
У Кишиневі відреагували на наміри придністровських депутатів проситись до Росії
Фото: Getty Images

Бюро реінтеграції Молдови заявило, що уважно стежить за ситуацією в невизнаному Придністров’ї у контексті запланованого на 28 лютого з’їзду депутатів, де можуть звернутись до Росії з проханням про "приєднання". Там наголосили, що, за наявною у влади Кишинева інформацією, "немає підстав вважати, що ситуація в регіоні може погіршитися".

Джерело: повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Deschide.md

Дослівно: "Ми переконані, що Тирасполь усвідомлює наслідки, які він бере на себе в разі нерозумних кроків".

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Деталі: У молдовському Бюро реінтеграції наголосили, що перебувають у постійному контакті з місією ОБСЄ та іншими міжнародними партнерами на тлі повідомлень із Придністров’я.

Там наголосили, що, за наявною у влади Кишинева інформацією, "немає підстав вважати, що ситуація в регіоні може погіршитися".

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Як повідомлялось, самопроголошена влада Придністров’я на 28 лютого готує "з’їзд депутатів усіх рівнів" – так званого парламенту Придністров’я, а також районних, міських, селищних та сільських рад, на якому готують звернення до президента РФ Владіміра Путіна.
  • Один із небагатьох представників придністровської опозиції Геннадій Чорба вважає, що з'їзд має озвучити "прохання прийняти Придністров'я до складу Російської Федерації, а 29 лютого Путін оголосить про це у своєму зверненні, і Федеральні збори у прискореному порядку ухвалять рішення задовольнити це прохання".
  • За підсумками так званого референдуму 2006 року придністровський "центрвиборчком" оголосив, що понад 97% придністровців підтримали майбутнє входження Придністров’я до складу Росії. А також – проголосували за збереження "незалежності", доки приєднання до РФ не відбулося. Місцеві депутати дотепер апелюють до цих "результатів".

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна

Теми: МолдоваПридністров'яРосія
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