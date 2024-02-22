У Кишиневі відреагували на наміри придністровських депутатів проситись до Росії
Бюро реінтеграції Молдови заявило, що уважно стежить за ситуацією в невизнаному Придністров’ї у контексті запланованого на 28 лютого з’їзду депутатів, де можуть звернутись до Росії з проханням про "приєднання". Там наголосили, що, за наявною у влади Кишинева інформацією, "немає підстав вважати, що ситуація в регіоні може погіршитися".
Джерело: повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Deschide.md
Дослівно: "Ми переконані, що Тирасполь усвідомлює наслідки, які він бере на себе в разі нерозумних кроків".
Деталі: У молдовському Бюро реінтеграції наголосили, що перебувають у постійному контакті з місією ОБСЄ та іншими міжнародними партнерами на тлі повідомлень із Придністров’я.
Там наголосили, що, за наявною у влади Кишинева інформацією, "немає підстав вважати, що ситуація в регіоні може погіршитися".
Що було раніше:
- Як повідомлялось, самопроголошена влада Придністров’я на 28 лютого готує "з’їзд депутатів усіх рівнів" – так званого парламенту Придністров’я, а також районних, міських, селищних та сільських рад, на якому готують звернення до президента РФ Владіміра Путіна.
- Один із небагатьох представників придністровської опозиції Геннадій Чорба вважає, що з'їзд має озвучити "прохання прийняти Придністров'я до складу Російської Федерації, а 29 лютого Путін оголосить про це у своєму зверненні, і Федеральні збори у прискореному порядку ухвалять рішення задовольнити це прохання".
- За підсумками так званого референдуму 2006 року придністровський "центрвиборчком" оголосив, що понад 97% придністровців підтримали майбутнє входження Придністров’я до складу Росії. А також – проголосували за збереження "незалежності", доки приєднання до РФ не відбулося. Місцеві депутати дотепер апелюють до цих "результатів".
Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна