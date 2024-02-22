В Кишиневе отреагировали на намерения приднестровских депутатов проситься в Россию
Бюро реинтеграции Молдовы заявило, что внимательно следит за ситуацией в непризнанном Приднестровье в контексте запланированного на 28 февраля съезда депутатов, где могут обратиться к России с просьбой о "присоединении". Там отметили, что, по имеющейся у властей Кишинева информации, "нет оснований считать, что ситуация в регионе может ухудшиться".
Источник: сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Deschide.md
Дословно: "Мы убеждены, что Тирасполь осознает последствия, которые он берет на себя в случае неразумных шагов".
Детали: В молдавском Бюро реинтеграции отметили, что находятся в постоянном контакте с миссией ОБСЕ и другими международными партнерами на фоне сообщений из Приднестровья.
Там отметили, что, по имеющейся у властей Кишинева информации, "нет оснований считать, что ситуация в регионе может ухудшиться".
Что предшествовало:
- Как сообщалось, самопровозглашенная власть Приднестровья на 28 февраля готовит "съезд депутатов всех уровней" – так называемого парламента Приднестровья, а также районных, городских, поселковых и сельских советов, на котором готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину.
- Один из немногих представителей приднестровской оппозиции Геннадий Чорба считает, что съезд должен озвучить "просьбу принять Приднестровье в состав Российской Федерации, а 29 февраля Путин объявит об этом в своем обращении, и Федеральное собрание в ускоренном порядке примет решение удовлетворить эту просьбу".
- Напомним, по итогам так называемого референдума 2006 года приднестровский "центризбирком" объявил, что более 97% приднестровцев поддержали будущее вхождение Приднестровья в состав России. А также – проголосовали за сохранение "независимости", пока присоединение к РФ не произошло. Местные депутаты до сих пор апеллируют к этим "результатам".
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