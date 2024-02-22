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Боррель закликав країни ЄС надати Україні снаряди, щоб змінити ситуацію: Час не стоїть на місці

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 19:49
Боррель закликав країни ЄС надати Україні снаряди, щоб змінити ситуацію: Час не стоїть на місці
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у листі головам МЗС та міноборони держав членів закликав зробити все можливе, щоб забезпечити Україну снарядами, оскільки щоб змінити ситуацію для України і безпеки Європи потрібні негайні дії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Пряма мова: "Я вірю, що разом ми можемо змінити ситуацію – для України і для безпеки Європи – але це вимагає негайних дій. Час не стоїть на місці".

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Деталі: У листі Боррель пише, що на заваді боротьби українських солдатів із агресором стоїть нестача боєприпасів.

Він закликав членів ЄС підтримати Україну всіма можливими способами, зокрема пошуком додаткових снарядів на своїх складах, оборонними замовленнями чи фінансуванням української оборонної промисловості.

"Нічого не робити – не варіант", – підкреслив топ-дипломат ЄС у листі.

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Боррель також закликав країни ЄС розкривати інформацію про те, що вони роблять на двосторонньому рівні для допомоги Києву.

У березні 2023 року ЄС досягнув домовленості про надання Україні мільйона боєприпасів через рік, але не досягнув цієї мети. Станом на зараз ЄС надав 355 тисяч снарядів, до кінця березня планується надати ще близько 524 тисяч, а до кінця року – 1 155 000.

Передісторія:

  • Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що європейські країни повинні знайти шлях для закупівлі боєприпасів для України, яка їх терміново потребує.
  • Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що кожен артилерійський снаряд, який зараз виробляється в Європі, "має слугувати обороні Європи".

Теми: ЄСдопомога Українізброя
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