Боррель призвал страны ЕС предоставить Украине снаряды, чтобы изменить ситуацию: Время не стоит на месте

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в письме главам МИД и минобороны государств-членов призвал сделать все возможное, чтобы обеспечить Украину снарядами, поскольку чтобы изменить ситуацию для Украины и безопасности Европы нужны немедленные действия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Прямая речь: "Я верю, что вместе мы можем изменить ситуацию - для Украины и для безопасности Европы - но это требует немедленных действий. Время не стоит на месте".

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Детали: В письме Боррель пишет, что на пути борьбы украинских солдат с агрессором стоит нехватка боеприпасов.

Он призвал членов ЕС поддержать Украину всеми возможными способами, в частности поиском дополнительных снарядов на своих складах, оборонными заказами или финансированием украинской оборонной промышленности.

"Ничего не делать - не вариант", - подчеркнул топ-дипломат ЕС в письме.

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Боррель также призвал страны ЕС раскрывать информацию о том, что они делают на двустороннем уровне для помощи Киеву.

В марте 2023 года ЕС достиг договоренности о предоставлении Украине миллиона боеприпасов через год, но не достиг этой цели. По состоянию на сейчас ЕС предоставил 355 тысяч снарядов, до конца марта планируется предоставить еще около 524 тысяч, а до конца года – 1 155 000.

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