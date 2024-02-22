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Що чекає українське військо. Економіка війни. Міжнародний фронт: підтримка під загрозою? ТОК-ШОУ УП

"Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 20:17
Що чекає українське військо. Економіка війни. Міжнародний фронт: підтримка під загрозою? ТОК-ШОУ УП

Незабаром розпочнеться новий випуск ТОК-ШОУ "Українська правда".

Роман Кравець разом з гостями студії:

- Павло Клімкін, Міністр закордонних справ України (2014-2019)

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- Максим Морозов, боєць "Легіон Свободи"

- Олексій Гончаренко, народний депутат, фракція "Європейська солідарність"

- Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції "Слуга народу"

ВІДЕО ДНЯ

- Дмитро Наталуха, Голова Комітету з питань економічного розвитку

Обговорить підсумки двох років повномасштабної війни. Як змінились Сили оборони від 24 лютого? Які сильні та слабкі сторони ЗСУ. Чи готове військо до нових викликів?

Економіка війни. Що відбувається з економікою України. Наскільки ми залежні від виплат міжнародних партнерів та скільки грошей потрібно на війну?

Міжнародна фронт. Наші партнери продовжать нарощувати військову та фінансову допомогу, або ж навпаки переможе "втома від війни"? Чого чекати Києву?

Не пропустіть!

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