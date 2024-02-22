Что ждет украинское войско. Экономика войны. Международный фронт: поддержка под опасностью? ТОК-ШОУ УП
В скором времени начнется новый выпуск ТОК-ШОУ "Украинская правда".
Роман Кравец вместе с гостями студии:
- Павел Климкин, Министр иностранных дел Украины (2014-2019)
- Максим Морозов, боец "Легион Свободы"
- Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
- Евгения Кравчук, заместитель председателя фракции "Слуга народа"
- Дмитрий Наталуха, Председатель Комитета по вопросам экономического развития
Обсудит итоги двух лет полномасштабной войны. Как изменились силы обороны от 24 февраля? Какие сильные и слабые стороны ВСУ. Готово ли войско к новым вызовам?
Экономика войны. Что происходит с экономикой Украины. Насколько мы зависимы от выплат международных партнеров и сколько денег нужно на войну?
Международный фронт. Наши партнеры продолжат наращивать военную и финансовую помощь, или же наоборот победит "усталость от войны"? Чего ждать Киеву?
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