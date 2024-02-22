Что ждет украинское войско. Экономика войны. Международный фронт: поддержка под опасностью? ТОК-ШОУ УП

В скором времени начнется новый выпуск ТОК-ШОУ "Украинская правда".

Роман Кравец вместе с гостями студии:

- Павел Климкин, Министр иностранных дел Украины (2014-2019)

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- Максим Морозов, боец "Легион Свободы"

- Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

- Евгения Кравчук, заместитель председателя фракции "Слуга народа"

ВИДЕО ДНЯ

- Дмитрий Наталуха, Председатель Комитета по вопросам экономического развития

Обсудит итоги двух лет полномасштабной войны. Как изменились силы обороны от 24 февраля? Какие сильные и слабые стороны ВСУ. Готово ли войско к новым вызовам?

Экономика войны. Что происходит с экономикой Украины. Насколько мы зависимы от выплат международных партнеров и сколько денег нужно на войну?

Международный фронт. Наши партнеры продолжат наращивать военную и финансовую помощь, или же наоборот победит "усталость от войны"? Чего ждать Киеву?

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