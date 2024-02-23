Росіяни запускали ударні БпЛА та ракети, було чутно вибухи в Одесі

Російські загарбники увечері 22 лютого запустили з півдня ударні безпілотникки, повітряна тривога була оголошена в низці областей і тривала до 1.43.

Джерело: Повітряні сили, мапа тривог

Дослівно: "Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини".

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Деталі: Також повітряна тривога була оголошена в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Оновлено о 21.48. Рух ударних БпЛА територією Дніпропетровської області у східному напрямку.

Харківська область - рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Дніпропетровщини.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі "Шахеди" спостерігаються у Дніпропетровській області в північному напрямку.

Оновлено 22.08 Полтавська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Дніпропетровщини. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття.

Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Одеської області, у напрямку Миколаївщини.

Кіровоградська область - загроза застосування ударних БпЛА!

Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Одеса - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!

О 22:21 повітряники повідомили, що "Шахеди" спостерігаються у Полтавській області, рухаються в північному напрямку.

О 22:57 військові повідомили, що зафіксовано пуски ракет Х-22 з Чорного моря в напрямку південних областей. Про небезпеку попередили Одесу.

Пізніше кореспонденти Укрінформу повідомили, що в Одесі було чутно вибухи.

О 23:07 про ворожі БпЛА попередили Харків.

О 23:25 про загрозу ударних БпЛА попередили Запорізьку та Дніпропетровську області.

О 23:33 повітряні сили повідомили, що "Шахеди" спостерігаються у Херсонській області, рухаються в північному напрямку.

О 23:42 про ворожі БпЛА попередили Кіровоградщину.

О 00.02 стало відомо, що ворожі БпЛА рухаються у напрямку Харківської області.

О 00.07 загроза загроза застосування ударних БпЛА виникла для Донецької області.

О 00.43 військові повідомили, що ворожі БпЛА на Кіровоградщині, рухаються на Полтавщину.

"Шахеди" на заході Дніпропетровщини – у напрямку Дніпра.

БпЛА на Запоріжжі – у напрямку Дніпропетровщини.

О 1.43 пролунав відбій повітряної тривоги.