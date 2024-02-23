Россияне запускали ударные БпЛА и ракеты, были слышны взрывы в Одессе

Российские захватчики вечером 22 февраля запускали с юга ударные беспилотники, воздушная тревога была объявлена в ряде областей и продолжалась до 1.43.

Источник: Воздушные силы, карта тревог

Дословно: "Очередная группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области".

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Детали: Также воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Обновлено в 21.48. Движение ударных БпЛА по территории Днепропетровской области в восточном направлении.

Харьковская область - движение ударных БпЛА в вашем направлении из Днепропетровской области.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас "Шахеды" наблюдаются в Днепропетровской области в северном направлении.

Обновлено 22.08 Полтавская область движение ударных БпЛА в вашем направлении с Днепропетровщины. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие.

Сейчас несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Одесской области, в направлении Николаевщины.

Кировоградская область - угроза применения ударных БпЛА!

Очередная группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Одесса - в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!

В 22:21 воздушники сообщили, что "Шахеды" наблюдаются в Полтавской области, двигаются в северном направлении.

В 22:57 военные сообщили, что зафиксированы пуски ракет Х-22 с Черного моря в направлении южных областей. Об опасности предупредили Одессу.

Позже корреспонденты Укринформа сообщили, что в Одессе были слышны взрывы.

В 23:07 о вражеских БПЛА предупредили Харьков.

В 23:25 об угрозе ударных БПЛА предупредили Запорожскую и Днепропетровскую области.

В 23:33 воздушные силы сообщили, что "Шахеды" наблюдаются в Херсонской области, двигаются в северном направлении.

В 23:42 о вражеских БпЛА предупредили Кировоградщину.

В 00.02 стало известно, что вражеские БПЛА двигаются в направлении Харьковской области.

В 00.07 угроза угрозы применения ударных БПЛА возникла для Донецкой области.

В 00.43 военные сообщили, что враждебные БПЛА в Кировоградской области, двигаются на Полтавщину.

"Шахеды" на западе Днепропетровщины – в направлении Днепра.

БпЛА в Запорожье – в направлении Днепропетровщины.

В 1.43 раздался отбой воздушной тревоги.