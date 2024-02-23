У США стався масовий збій роботи компанії мобільного зв'язку AT&T

22 лютого компанія мобільного зв'язку AT&T повідомила про масовий збій роботи мобільної мережі в Сполучених Штатах, через що клієнти не могли дзвонити, відправляти текстові повідомлення або виходити в Інтернет.

Джерело: CNN

Деталі: До середини дня за східним північноамериканським часом компанія повідомила, що збій усунено: "Ми приносимо щирі вибачення".

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Хоча AT&T не повідомила офіційної причини збою, проблема, схоже, пов’язана з тим, як стільникові служби передають дзвінки з однієї мережі в іншу, повідомили обізнані інформатори. Вони додали, що немає ознак того, що збій став результатом кібератаки чи іншої зловмисної діяльності.

У Білому домі стверджують, що федеральні агентства зв’язалися з AT&T щодо збоїв у роботі, але ще не мають усіх відповідей щодо того, що саме стало причиною перебоїв.

Речник національної безпеки Джон Кірбі сказав, що Міністерство внутрішньої безпеки та ФБР вивчають це питання та співпрацюють із партнерами в технологічній індустрії, щоб "побачити, що ми можемо зробити з федеральної точки зору, щоб допомогти їхнім розслідуванням, щоб з’ясувати, що сталося тут".

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Він сказав, що робота ще триває.

Пряма мова Кірбі: "Суть у тому, що ми не маємо відповідей на всі ці питання. Я маю на увазі, те, що сталося сьогодні. Тому ми дуже наполегливо працюємо, щоб побачити, чи зможемо ми докопатися до правди про те, що саме сталося".

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