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У США стався масовий збій роботи компанії мобільного зв'язку AT&T

Олена ІвашківП'ятниця, 23 лютого 2024, 00:09
У США стався масовий збій роботи компанії мобільного зв'язку AT&T
Фото ілюстраційне: cbsnews

22 лютого компанія мобільного зв'язку AT&T повідомила про масовий збій роботи мобільної мережі в Сполучених Штатах, через що клієнти не могли дзвонити, відправляти текстові повідомлення або виходити в Інтернет.

Джерело: CNN

Деталі: До середини дня за східним північноамериканським часом компанія повідомила, що збій усунено: "Ми приносимо щирі вибачення".

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Хоча AT&T не повідомила офіційної причини збою, проблема, схоже, пов’язана з тим, як стільникові служби передають дзвінки з однієї мережі в іншу, повідомили обізнані інформатори. Вони додали, що немає ознак того, що збій став результатом кібератаки чи іншої зловмисної діяльності. 

У Білому домі стверджують, що федеральні агентства зв’язалися з AT&T щодо збоїв у роботі, але ще не мають усіх відповідей щодо того, що саме стало причиною перебоїв.

Речник національної безпеки Джон Кірбі сказав, що Міністерство внутрішньої безпеки та ФБР вивчають це питання та співпрацюють із партнерами в технологічній індустрії, щоб "побачити, що ми можемо зробити з федеральної точки зору, щоб допомогти їхнім розслідуванням, щоб з’ясувати, що сталося тут".

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Він сказав, що робота ще триває.

Пряма мова Кірбі: "Суть у тому, що ми не маємо відповідей на всі ці питання. Я маю на увазі, те, що сталося сьогодні. Тому ми дуже наполегливо працюємо, щоб побачити, чи зможемо ми докопатися до правди про те, що саме сталося".

Нагадаємо:

  • 12 грудня мобільний оператор "Київстар" повідомив про технічний збій і можливі обмеження послуг звʼязку та доступу в інтернет для частини абонентів. "Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми", – зазначалося в повідомленні.
  • Уже через кілька годин стало очевидно, що масштаб проблеми значно серйозніший. Крім мобільного зв'язку та інтернету, не працювали мобільний застосунок "Мій Київстар", домашній інтернет від "Київстару" та сайт оператора.
  • Українці, які користуються мобільним звʼязком та домашнім інтернетом від "Київстару", залишися без звʼязку в усій країні. Не допомогли їм і спроби змінити оператора. У Мінцифри повідомили, що абоненти "Київстару" не можуть перейти до інших операторів, оскільки збій у мережі компанії вплинув на національний роумінг.

Теми: СШАмобільний зв'язок
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