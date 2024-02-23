В США произошел массовый сбой работы компании мобильной связи AT&T

22 февраля компания мобильной связи AT&T сообщила о массовом сбое работы мобильной сети в Соединенных Штатах, из-за чего клиенты не могли звонить, отправлять текстовые сообщения или выходить в Интернет.

Источник: CNN

Детали: К середине дня по восточному североамериканскому времени компания сообщила, что сбой устранен: "Мы приносим искренние извинения".

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Хотя AT&T не сообщила официальной причины сбоя, проблема, похоже, связана с тем, как сотовые службы передают звонки из одной сети в другую, сообщили информаторы. Они добавили, что нет признаков того, что сбой стал результатом кибератаки или иной злонамеренной деятельности.

В Белом доме утверждают, что федеральные агентства связались с AT&T относительно сбоев в работе, но еще не имеют всех ответов относительно того, что именно стало причиной перебоев.

Представитель национальной безопасности Джон Кирби сказал, что Министерство внутренней безопасности и ФБР изучают этот вопрос и сотрудничают с партнерами в технологической индустрии, чтобы "увидеть, что мы можем сделать с федеральной точки зрения, чтобы помочь их расследованию, чтобы выяснить, что произошло здесь".

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Он сказал, что работа еще продолжается.

Прямая речь Кирби: "Суть в том, что мы не имеем ответов на все эти вопросы. Я имею в виду, то, что произошло сегодня. Поэтому мы очень упорно работаем, чтобы увидеть, сможем ли мы докопаться до правды о том, что именно произошло".

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