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В США произошел массовый сбой работы компании мобильной связи AT&T

Алена ИвашкивПятница, 23 февраля 2024, 00:09
В США произошел массовый сбой работы компании мобильной связи AT&T
Фото иллюстративное: cbsnews

22 февраля компания мобильной связи AT&T сообщила о массовом сбое работы мобильной сети в Соединенных Штатах, из-за чего клиенты не могли звонить, отправлять текстовые сообщения или выходить в Интернет.

Источник: CNN

Детали: К середине дня по восточному североамериканскому времени компания сообщила, что сбой устранен: "Мы приносим искренние извинения".

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Хотя AT&T не сообщила официальной причины сбоя, проблема, похоже, связана с тем, как сотовые службы передают звонки из одной сети в другую, сообщили информаторы. Они добавили, что нет признаков того, что сбой стал результатом кибератаки или иной злонамеренной деятельности. 

В Белом доме утверждают, что федеральные агентства связались с AT&T относительно сбоев в работе, но еще не имеют всех ответов относительно того, что именно стало причиной перебоев.

Представитель национальной безопасности Джон Кирби сказал, что Министерство внутренней безопасности и ФБР изучают этот вопрос и сотрудничают с партнерами в технологической индустрии, чтобы "увидеть, что мы можем сделать с федеральной точки зрения, чтобы помочь их расследованию, чтобы выяснить, что произошло здесь".

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Он сказал, что работа еще продолжается.

Прямая речь Кирби: "Суть в том, что мы не имеем ответов на все эти вопросы. Я имею в виду, то, что произошло сегодня. Поэтому мы очень упорно работаем, чтобы увидеть, сможем ли мы докопаться до правды о том, что именно произошло".

Напомним:

  • 12 декабря мобильный оператор "Киевстар" сообщил о техническом сбое и возможных ограничениях услуг связи и доступа в интернет для части абонентов. "Специалисты компании работают над устранением проблемы", – отмечалось в сообщении.
  • В то же время во внутренних чатах сотрудников "Киевстара" появились сообщения о кибератаке на ядро сети и базы данных мобильного оператора. Параллельно анонимные Telegram-каналы начали распространять ложную информацию о якобы обысках правоохранителей в офисе компании.
  • Уже через несколько часов стало очевидно, что масштаб проблемы намного серьезнее. Кроме мобильной связи и интернета, не работали мобильное приложение "Мой Киевстар", домашний интернет от "Киевстара" и сайт оператора.
  • Украинцы, пользующиеся мобильной связью и домашним интернетом от "Киевстара", остались без связи по всей стране. Не помогли им и попытки сменить оператора. В Минцифре сообщили, что абоненты "Киевстара" не могут перейти к другим операторам, поскольку сбой в сети компании повлиял на национальный роуминг.

Темы: СШАмобильная связь
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