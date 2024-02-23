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У США намагаються конфіскувати активи російських олігархів на $700 млн

Олена ІвашківП'ятниця, 23 лютого 2024, 03:59
У США намагаються конфіскувати активи російських олігархів на $700 млн
Ritz Carlton Miami, Bal Harbour, у якому конфіскують квартири російського олігарха, фото з відкритих джерел

Представники Міністерства юстиції США оприлюднили широкий набір судових позовів проти російських олігархів та їхніх союзників, також повідомили  про арешти двох "посередників" російського олігарха, який потрапив під санкції.

Джерело: "Голос Америки", "Washington Post", Міністерство юстиції США

Деталі: У Мінюсті США висунуто 70 кримінальних звинувачень проти фізичних осіб і п’ять звинувачень проти юридичних осіб, у яких адміністрація США намагається конфіскувати активів приблизно на 700 мільйонів доларів.

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Американські ЗМІ повідомляють, що адміністрація Байдена прагне посилити фінансовий тиск на президента Володимира Путіна через його вторгнення в Україну та смерть в ув'язненні російського політика та активіста боротьби з корупцією Олексія Навального.

Міністерство юстиції також повідомило про подачу цивільного позову про конфіскацію двох розкішних квартир у Маямі, розташованих у Ritz Carlton у Бел-Харборі вартістю 2,5 мільйона доларів, що належать російському олігарху Віктору Перевалову, який потрапив під санкції.

Також висунуто окремий обвинувальний акт у зв’язку з імовірною схемою управління розкішною яхтою, що належить російському олігарху, який потрапив під санкції.

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Йдеться про Владислава Осипова, 52-річного росіянина, якого звинуватили в 17 злочинах, включаючи банківське шахрайство, відмивання грошей, порушення санкцій і змову з метою обману американського уряду.

Росіянина, який проживає у Швейцарії, звинувачують в експлуатації 255-футової розкішної суперяхти, яка нібито належить російському олігарху Віктору Вексельбергу, який потрапив під санкції, йдеться у заяві міністерства.

Пряма мова генерального прокурора Мерріка Гарленда: "Міністерство юстиції більше, ніж будь-коли, віддане перекриттю потоку незаконних коштів, які підживлюють війну Путіна, і притягненню до відповідальності тих, хто продовжує це створювати".

Ще деталі: Раніше Державний департамент США оголосив винагороду в розмірі до 1 мільйона доларів за будь-яку інформацію про Осипова, яка може призвести до його арешту та подальшого засудження.

Ця винагорода пропонується в рамках Програми винагороди за транснаціональну організовану злочинність (TOCRP) Державного департаменту США.

Вважається, що російсько-швейцарський громадянин обіймав керівні посади в компаніях, що належать Вексельбергу, заявив Держдепартамент.

Як повідомляє Washington Post, заступниця генерального прокурора Ліза Монако повідомила, що на сьогодні висунуто 70 кримінальних звинувачень проти фізичних осіб і п’ять звинувачень проти юридичних осіб, у яких адміністрація США намагається конфіскувати активів приблизно на 700 мільйонів доларів.

Раніше, за даними міністерства юстиції США, близько $6 млн арештованих російських активів було переказано в Україну, в першу чергу для допомоги ветеранам війни.

Також, як пише WP, Міністерство юстиції повідомило, що влада окружного суду США Південного округу Нью-Йорка оголосила звинувачення проти трьох осіб, у тому числі підсанкційного олігарха Андрія Костіна, і заарештувала двох осіб, звинувачених у тому, що вони були "посередниками" Костіна.

Теми: СШАолігархиРосія
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