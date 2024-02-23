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В США пытаются конфисковать активы российских олигархов на $700 млн

Алена ИвашкивПятница, 23 февраля 2024, 03:59
В США пытаются конфисковать активы российских олигархов на $700 млн
Ritz Carlton Miami, Bal Harbour, в котором конфискуют квартиры российского олигарха, фото из открытых источников

Представители Министерства юстиции США обнародовали широкий набор судебных исков против российских олигархов и их союзников, также сообщили об арестах двух "посредников" российского олигарха, который попал под санкции.

Источник: "Голос Америки", "Washington Post", Министерство юстиции США

Детали: В Минюсте США выдвинуто 70 уголовных обвинений против физических лиц и пять обвинений против юридических лиц, у которых администрация США пытается конфисковать активов примерно на 700 миллионов долларов.

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Американские СМИ сообщают, что администрация Байдена стремится усилить финансовое давление на президента Владимира Путина из-за его вторжения в Украину и смерти в заключении российского политика и активиста борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Министерство юстиции также сообщило о подаче гражданского иска о конфискации двух роскошных квартир в Майами, расположенных в Ritz Carlton в Бел-Харборе и стоимостью 2,5 миллиона долларов, принадлежащих российскому олигарху Виктору Перевалову, который попал под санкции.

Также выдвинут отдельный обвинительный акт в связи с вероятной схемой управления роскошной яхтой, принадлежащей российскому олигарху, который попал под санкции.

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Речь идет о Владиславе Осипове, 52-летнем россиянине, которого обвинили в 17 преступлениях, включая банковское мошенничество, отмывание денег, нарушение санкций и заговор с целью обмана американского правительства.

Россиянина, проживающего в Швейцарии, обвиняют в эксплуатации 255-футовой роскошной суперяхты, которая якобы принадлежит российскому олигарху Виктору Вексельбергу, который попал под санкции, говорится в заявлении министерства.

Прямая речь генерального прокурора Меррика Гарленда: "Министерство юстиции больше, чем когда-либо, отдано перекрытию потока незаконных средств, которые подпитывают войну Путина, и привлечению к ответственности тех, кто продолжает это создавать".

Еще детали: Ранее Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов за любую информацию об Осипове, которая может привести к его аресту и последующему осуждению.

Это вознаграждение предлагается в рамках Программы вознаграждения за транснациональную организованную преступность (TOCRP) Государственного департамента США.

Считается, что российско-швейцарский гражданин занимал руководящие должности в компаниях, принадлежащих Вексельбергу, заявил Госдепартамент.

Как сообщает Washington Post, заместитель генерального прокурора Лиза Монако сообщила, что на сегодня выдвинуто 70 уголовных обвинений против физических лиц и пять обвинений против юридических лиц, у которых администрация США пытается конфисковать активов примерно на 700 миллионов долларов.

Ранее, по данным министерства юстиции США, около $6 млн арестованных российских активов было переведено в Украину, в первую очередь для помощи ветеранам войны.

Также, как пишет WP, Министерство юстиции сообщило, что власти окружного суда США Южного округа Нью-Йорка объявили обвинения против трех человек, в том числе подсанкционного олигарха Андрея Костина, и арестовали двух человек, обвиняемых в том, что они были "посредниками" Костина.

Темы: СШАолигархиРосcия
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