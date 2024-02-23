"Педофільський" скандал в Угорщині: партія Орбана визначилася з новим президентом

Правляча партія Угорщини "Фідес" висунула маловідомого суддю Тамаша Сульока новим президентом країни на заміну Каталіни Новак, яка оголосила про намір піти з посади президента після "педофільського" скандалу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Відставка попередньої президентки Каталін Новак ще має бути офіційно прийнята парламентом на голосуванні, але це, швидше за все, станеться 26 лютого, коли законодавчий орган знову збереться на сесію.

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Правляча угорська партія "Фідес" висунула кандидатуру Сульока, президента Конституційного суду Угорщини, як обрану нею заміну Новак, прагнучи вгамувати політичну кризу, яка призвела до відставки попередньої глави держави.

"(Сульок) найкраще підходить для того, щоб уособлювати єдність нації", – заявив лідер парламентської фракції "Фідес" Мате Кочіш.

67-річний Сульок, який тримається в тіні, був призначений головою Конституційного суду Угорщини парламентом, очолюваним "Фідес", у 2016 році. До того як стати членом Конституційного суду, він також працював почесним консулом Австрії з 2000 по 2014 рік.

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"Я ніколи в житті не цікавився політикою", – сказав він місцевим ЗМІ у 2021 році.

Кандидатура Сульока ще має бути офіційно затверджена парламентом Угорщини, але це значною мірою формальність, оскільки "Фідес" має переважну більшість у парламенті.

Передісторія:

Каталін Новак оголосила про намір піти з посади президента Угорщини після того, як її рішення щодо помилування чоловіка, засудженого як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку викликало величезний суспільний резонанс.

Скандал, який розгорівся нещодавно, пов’язаний із рішенням Каталін Новак помилувати близько двох десятків людей у квітні 2023 року, напередодні візиту Папи Римського.

Серед них виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав колишньому директору приховувати злочини. Директор був засуджений до 8 років ув'язнення за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками в 2004-2016 роках.

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