"Педофильский" скандал в Венгрии: партия Орбана определилась с новым президентом

Правящая партия Венгрии "Фидес" выдвинула малоизвестного судью Тамаша Сульока новым президентом страны на замену Каталины Новак, которая объявила о намерении уйти с поста президента после "педофильского" скандала.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Отставка предыдущего президента Каталин Новак еще должна быть официально принята парламентом на голосовании, но это, скорее всего, произойдет 26 февраля, когда законодательный орган вновь соберется на сессию.

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Правящая венгерская партия "Фидес" выдвинула кандидатуру Сульока, президента Конституционного суда Венгрии, как выбранную ею замену Новак, стремясь унять политический кризис, который привел к отставке предыдущей главы государства.

"(Сульок) лучше всего подходит для того, чтобы олицетворять единство нации", – заявил лидер парламентской фракции "Фидес" Мате Кочиш.

67-летний Сульок, который держится в тени, был назначен председателем Конституционного суда Венгрии парламентом, возглавляемым "Фидес", в 2016 году. До того как стать членом Конституционного суда, он также работал почетным консулом Австрии с 2000 по 2014 год.

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"Я никогда в жизни не интересовался политикой", – сказал он местным СМИ в 2021 году.

Кандидатура Сульока еще должна быть официально утверждена парламентом Венгрии, но это в значительной степени формальность, поскольку "Фидес" имеет подавляющее большинство в парламенте.

Предистория:

Каталин Новак объявила о намерении уйти с поста президента Венгрии после того, как ее решение о помиловании мужчины, осужденного как соучастника за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме, вызвало огромный общественный резонанс.

Разгоревшийся недавно скандал связан с решением Каталин Новак помиловать около двух десятков человек в апреле 2023 года, накануне визита Папы Римского.

Среди них оказался заместитель директора детского дома, который помогал бывшему директору скрывать преступления. Директор был приговорен к восьми годам заключения за сексуальное насилие над несколькими несовершеннолетними мальчиками в 2004-2016 годах.

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