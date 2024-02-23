Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Путін ніколи не зупиниться, доки не програє війну

Олена РощінаП'ятниця, 23 лютого 2024, 11:42
Зеленський: Путін ніколи не зупиниться, доки не програє війну
Володимир Зеленський із бійцями, ілюстративне фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін не припинить війну сам, якщо не програє в ній і не зрозуміє, що йому не дадуть окупувати Україну. Тому Київ не піде на заморожування конфлікту.

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю FoxNews, яке він дав у Харківській області поблизу лінії фронту

Деталі: На запитання, чи може Зеленський припустити ситуацію, коли 20% території України й далі контролюватиме Росія, але 80% суверенної території стануть членами НАТО та ЄС, президент відповів: "По-перше, ніхто ніколи не робив нам таких пропозицій… Лише в медіа, лише якісь голоси, але жодної офіційної пропозиції". 

Реклама:

"По-друге, ми знаємо історію наших відносин із Росією. Ми мали заморожений конфлікт, вони на самому початку окупували Крим і Донбас – і ми мали документи: Мінську угоду, Нормандський формат із Німеччиною, Францією, Росією. Ми мали домовленості про обмін, призупинення вогню – все, що зараз багато країн хочуть від нас для завершення війни", – зазначив Зеленський. 

Пряма мова: "Ні. Це не лише про території, це про нашу безпеку. 

Він (Путін – ред.) ніколи не зупиниться, доки він не програє в цій війні. Але він програє, не світ. Його програш – бути лише на його території. Нам не потрібен жоден клапоть, жоден метр території іншої країни.

ВІДЕО ДНЯ

Мій сигнал: не вимагайте повторювати Мінські угоди на іншій частині нашої території. Ні – будь-яким новим замороженим конфліктам, я в них не вірю і я не довіряю йому".

Деталі: Зеленський нагадав, що його команда підготувала документ на основі "Формули миру" для пошуку дипломатичного шляху завершення війни.

За його словами, коли документ буде узгоджено і Україна буде сильною в своїх позиціях, тоді можна буде знайти рішення шляхом переговорів

"Путін має розуміти – і ми всі маємо його до цього підштовхувати, – що весь світ потребує миру і весь світ не дасть йому можливості окупувати Україну й зруйнувати її повністю, чого він праг і досі прагне", – сказав також Зеленський. 

Теми: ЗеленськийПутінвійнапереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
Зеленський
Зеленський прибув у Львів разом з прем’єркою Данії
Зеленський пояснив, як має виглядати дипломатичне завершення війни
Зеленський: Українці виживуть без підтримки США, але не всі
Останні новини
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
22:19
Заява УП щодо затримання у Польщі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка
Усі новини...
Реклама: