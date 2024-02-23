Зеленський: Путін ніколи не зупиниться, доки не програє війну

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін не припинить війну сам, якщо не програє в ній і не зрозуміє, що йому не дадуть окупувати Україну. Тому Київ не піде на заморожування конфлікту.

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю FoxNews, яке він дав у Харківській області поблизу лінії фронту

Деталі: На запитання, чи може Зеленський припустити ситуацію, коли 20% території України й далі контролюватиме Росія, але 80% суверенної території стануть членами НАТО та ЄС, президент відповів: "По-перше, ніхто ніколи не робив нам таких пропозицій… Лише в медіа, лише якісь голоси, але жодної офіційної пропозиції".

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"По-друге, ми знаємо історію наших відносин із Росією. Ми мали заморожений конфлікт, вони на самому початку окупували Крим і Донбас – і ми мали документи: Мінську угоду, Нормандський формат із Німеччиною, Францією, Росією. Ми мали домовленості про обмін, призупинення вогню – все, що зараз багато країн хочуть від нас для завершення війни", – зазначив Зеленський.

Пряма мова: "Ні. Це не лише про території, це про нашу безпеку.

Він (Путін – ред.) ніколи не зупиниться, доки він не програє в цій війні. Але він програє, не світ. Його програш – бути лише на його території. Нам не потрібен жоден клапоть, жоден метр території іншої країни.

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Мій сигнал: не вимагайте повторювати Мінські угоди на іншій частині нашої території. Ні – будь-яким новим замороженим конфліктам, я в них не вірю і я не довіряю йому".

Деталі: Зеленський нагадав, що його команда підготувала документ на основі "Формули миру" для пошуку дипломатичного шляху завершення війни.

За його словами, коли документ буде узгоджено і Україна буде сильною в своїх позиціях, тоді можна буде знайти рішення шляхом переговорів.

"Путін має розуміти – і ми всі маємо його до цього підштовхувати, – що весь світ потребує миру і весь світ не дасть йому можливості окупувати Україну й зруйнувати її повністю, чого він праг і досі прагне", – сказав також Зеленський.