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Зеленский: Путин никогда не остановится, пока не проиграет войну

Елена РощинаПятница, 23 февраля 2024, 11:42
Зеленский: Путин никогда не остановится, пока не проиграет войну
Владимир Зеленский с бойцами, иллюстративное фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин не прекратит войну сам, если не проиграет в ней и не поймет, что ему не дадут оккупировать Украину. Поэтому Киев не пойдет на замораживание конфликта.

Источник: Владимир Зеленский в интервью FoxNews, которое он дал в Харьковской области вблизи линии фронта

Детали: На вопрос, может ли Зеленский допустить ситуацию, когда 20% территории Украины и дальше будет контролировать Россия, но 80% суверенной территории станут членами НАТО и ЕС, президент ответил: "Во-первых, никто никогда не делал нам таких предложений... Только в медиа, только какие-то голоса, но ни одного официального предложения". 

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"Во-вторых, мы знаем историю наших отношений с Россией. Мы имели замороженный конфликт, они в самом начале оккупировали Крым и Донбасс – и мы имели документы: Минское соглашение, Нормандский формат с Германией, Францией, Россией. Мы имели договоренности об обмене, прекращении огня – все, что сейчас многие страны хотят от нас для завершения войны", – отметил Зеленский. 

Прямая речь: "Нет. Это не только о территории, это о нашей безопасности. 

Он (Путин – ред.) никогда не остановится, пока он не проиграет в этой войне. Но он проиграет, не мир. Его проигрыш – быть только на его территории. Нам не нужен ни один клочок, ни один метр территории другой страны.

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Мой сигнал: не требуйте повторять Минские соглашения на другой части нашей территории. Нет – любым новым замороженным конфликтам, я в них не верю и я не доверяю ему".

Детали: Зеленский напомнил, что его команда подготовила документ на основе "Формулы мира" для поиска дипломатического пути завершения войны.

По его словам, когда документ будет согласован и Украина будет сильной в своих позициях, тогда можно будет найти решение путем переговоров

"Путин должен понимать – и мы все должны его к этому подталкивать, – что весь мир нуждается в мире и весь мир не даст ему возможности оккупировать Украину и разрушить ее полностью, чего он хотел и до сих пор хочет", – сказал также Зеленский.

Темы: ЗеленскийПутинвойнапереговоры
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