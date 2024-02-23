Зросла кількість німців, які "за" збільшення поставок зброї Україні

Порівняно з січнем зросла кількість німців, які вважають, що європейські країни мають наростити постачання зброї та боєприпасів для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування ZDF Politbarometer

Деталі: Через 2 роки після повномасштабного нападу Росії на Україну переважна більшість німців підтримує військову підтримку Україні. Зокрема, 62% опитаних виступають за те, щоб європейські країни надавали Україні більше зброї та боєприпасів (у січні таких було 51%).

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Разом з цим зменшилась і кількість тих, хто виступає проти − 32% у лютому проти 42% у січні.

Соціологи зазначають, що ця оцінка стосується прихильників майже всіх партій, лише явна більшість серед прихильників "Альтернативи для Німеччини" (81%) і незначна більшість серед прихильників "Альянсу Сари Вагенкнехт" (57%) відкидають надання більшої кількості зброї та боєприпасів для України.

Водночас думки німців розділилися щодо питання, чи повинна Україна відмовитися від окупованих Росією територій, якщо це може покласти край війні. Так, 43% підтримують це, а 44% вважають, що Україна повинна продовжувати боротися за звільнення цих територій.

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46% опитаних німців побоюються, що Росія нападе на інші країни. 45% припускають, що війна обмежиться Україною.

Дослідження тривало з 20 по 22 лютого. Методом телефонного інтерв’ю опитали 1 294 респондентів.

Раніше у Бундестазі не знайшлося достатньо голосів для ухвалення резолюції, внесеної опозицією, із прямим закликом надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Водночас німецькі депутати підтримали підготовлену керівними партіями пропозицію щодо озброєння для України, яка, серед іншого, передбачає заклик надати далекобійні системи Києву. Крилаті ракети Taurus у пропозиції напряму не згадуються.