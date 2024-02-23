Возросло количество немцев, которые "за" увеличение поставок оружия Украине

По сравнению с январем выросло количество немцев, которые считают, что европейские страны должны нарастить поставки оружия и боеприпасов для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса ZDF Politbarometer

Детали: Через 2 года после полномасштабного нападения России на Украину подавляющее большинство немцев поддерживает военную поддержку Украины. В частности, 62% опрошенных выступают за то, чтобы европейские страны предоставляли Украине больше оружия и боеприпасов (в январе таких было 51%).

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Вместе с этим уменьшилось и количество тех, кто выступает против − 32% в феврале против 42% в январе.

Социологи отмечают, что эта оценка касается сторонников почти всех партий, только явное большинство среди сторонников "Альтернативы для Германии" (81%) и незначительное большинство среди сторонников "Альянса Сары Вагенкнехт" (57%) отвергают предоставление большего количества оружия и боеприпасов для Украины.

В то же время мнения немцев разделились относительно вопроса, должна ли Украина отказаться от оккупированных Россией территорий, если это может положить конец войне. Так, 43% поддерживают это, а 44% считают, что Украина должна продолжать бороться за освобождение этих территорий.

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46% опрошенных немцев опасаются, что Россия нападет на другие страны. 45% предполагают, что война ограничится Украиной.

Исследование проходило с 20 по 22 февраля. Методом телефонного интервью опросили 1 294 респондента.

Ранее в Бундестаге не нашлось достаточно голосов для принятия резолюции, внесенной оппозицией, с прямым призывом предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В то же время немецкие депутаты поддержали подготовленное правящими партиями предложение по вооружению для Украины, которое, среди прочего, предусматривает призыв предоставить дальнобойные системы Киеву. Крылатые ракеты Taurus в предложении напрямую не упоминаются.