Прем’єр Швеції приїхав до Орбана у Будапешт перед очікуваним схваленням вступу в НАТО

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон прибув з візитом до Будапешта на запрошення угорського візаві Віктора Орбана перед очікуваним голосуванням парламенту Угорщини за вступ Швеції у НАТО.

Джерело: Орбан повідомив у своєму Twitter (X), "Європейська правда"

Деталі: Орбан опублікував фото зустрічі з Крістерссоном із підписом "Вітаємо в Угорщині".

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Про приїзд шведського прем’єра до Будапешта у цей день було відомо заздалегідь. Орбан повідомляв, що лідери обговорять "посилення співпраці між Угорщиною і Швецією у сфері безпеки та оборони", а також плани на період головування Угорщини в Раді ЄС у другій половині 2024 року та Стратегічний порядок денний ЄС.

Що передувало:

В угорських ЗМІ раніше з'являлися чутки, що Угорщина нібито домовилась зі Швецією про купівлю винищувачів Gripen.

Нагадаємо, очільник парламентської фракції "Фідес" оголосив, що парламент планує голосувати щодо вступу Швеції у НАТО 26 лютого, після повернення з канікул.

На початку лютого керівництво "Фідес" наполягало, щоб прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон спочатку відвідав Будапешт перед парламентським голосуванням.

Крістерссон на той час виключив подальші переговори з Будапештом щодо заявки Швеції, але заявив, що буде готовий зустрітися з Орбаном після того, як парламент Угорщини ратифікує заявку.