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Прем’єр Швеції приїхав до Орбана у Будапешт перед очікуваним схваленням вступу в НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 23 лютого 2024, 12:31
Прем’єр Швеції приїхав до Орбана у Будапешт перед очікуваним схваленням вступу в НАТО
фото з соцмереж Орбана

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон прибув з візитом до Будапешта на запрошення угорського візаві Віктора Орбана перед очікуваним голосуванням парламенту Угорщини за вступ Швеції у НАТО. 

Джерело: Орбан повідомив у своєму Twitter (X),  "Європейська правда"

Деталі: Орбан опублікував фото зустрічі з Крістерссоном із підписом "Вітаємо в Угорщині". 

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Про приїзд шведського прем’єра до Будапешта у цей день було відомо заздалегідь. Орбан повідомляв, що лідери обговорять "посилення співпраці між Угорщиною і Швецією у сфері безпеки та оборони", а також плани на період головування Угорщини в Раді ЄС у другій половині 2024 року та Стратегічний порядок денний ЄС. 

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Теми: ШвеціяОрбанУгорщинаНАТО
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